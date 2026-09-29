Soledad Silveyra recibió el alta médica tras casi un mes internada: cómo sigue su salud

Soledad “Solita” Silveyra recibió el alta médica después de permanecer varias semanas internada por una caída que le provocó una fractura en la pelvis. La actriz ya regresó a su casa y deberá continuar allí con reposo, cuidados y rehabilitación.

Después de varias semanas de preocupación por su estado de salud, Soledad Silveyra recibió el alta médica y pudo regresar a su casa. La actriz, de 74 años, había sido internada a comienzos de septiembre luego de sufrir una fuerte caída en su domicilio que le provocó una fractura en la zona de la pelvis.

La noticia fue confirmada por su hijo Baltazar Jaramillo, quien mantuvo contacto con el periodista Daniel Ambrosino, de Intrusos. Según la información difundida por Agencia Noticias Argentinas, Silveyra se encuentra de buen ánimo, aunque su recuperación todavía no terminó.

Cómo sigue Soledad Silveyra después de recibir el alta

Con el alta médica comienza una nueva etapa para la reconocida actriz. Continuará la rehabilitación en su casa y deberá mantener reposo y cuidados mientras avanza la recuperación de la lesión.

Durante los días previos ya se habían conocido señales alentadoras. El 25 de septiembre, La Nación informó que la evolución era favorable y que el alta estaba próxima, después de casi 20 días de inmovilización.

Finalmente, este lunes se confirmó que estaba en condiciones de abandonar el centro médico. Por el momento no se informó una fecha para que pueda retomar plenamente sus actividades profesionales.

Qué le pasó a Soledad Silveyra

El accidente ocurrió a principios de septiembre. Silveyra se encontraba sola en su casa cuando sufrió una caída y llamó a su hijo Facundo, quien acudió a asistirla. Luego fue trasladada al Sanatorio Otamendi, donde quedó internada.

Los estudios determinaron que había sufrido una fractura de pelvis. Su hijo Baltazar explicó entonces que la recuperación sería prolongada y que los médicos habían optado inicialmente por un tratamiento sin cirugía.

Con el paso de los días, los dolores hicieron que su permanencia en el sanatorio se extendiera. El propio Baltazar aclaró posteriormente que esa prolongación de la internación no respondía a una complicación, sino a la necesidad de controlar el dolor y acompañar la recuperación.

El dato alentador sobre la salud de Solita Silveyra

La evolución de la actriz permitió finalmente que, después de más de 20 días de internación, los médicos autorizaran su regreso a casa.

Ahora deberá respetar las indicaciones médicas y avanzar progresivamente con la rehabilitación. La buena noticia es que, según la información difundida tras el alta, Silveyra se encuentra bien y de buen ánimo, mientras continúa recuperándose de la lesión.