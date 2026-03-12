Cómo hacer «talitas» dulces y saladas: el secreto para que queden bien crocantes
Ideales para la merienda o para picotear con queso crema. La propuesta es de @chantalabad.
Lista de Ingredientes
harina 000: 3 tazas
sal: a gusto
aceite de oliva: 100 cc
agua: c/n
aceitunas: 50 gr
romero: c/n
semillas de sésamo: 50 gr
azúcar: a gusto
Preparación
En un bol mezclar la harina con la sal, el aceite de oliva y el agua. Amasar hasta que esté lisa y suave. Dividir la masa en 2 y dejar reposar por unos minutos.
En la primera mitad agregar aceitunas picadas y romero a gusto. A la segunda mitad agregar semillas de sésamo tostadas y azúcar.
Estirar ambas masas bien finitas hasta formar un rectángulo, puede ser necesario agregar más harina. Emprolijar los bordes y cortar las tiras. A la opción dulce, untar con oliva y espolvorear con más azúcar por encima al finalizar.
Colocar en una placa antiadherente con un poco de aceite y llevar al horno, precalentado, a 180° C por 15 minutos. Dejar enfriar y disfrutar.
