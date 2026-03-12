Cómo hacer «talitas» dulces y saladas: el secreto para que queden bien crocantes

Lista de Ingredientes harina 000: 3 tazas sal: a gusto aceite de oliva: 100 cc agua: c/n aceitunas: 50 gr romero: c/n semillas de sésamo: 50 gr azúcar: a gusto

Preparación

En un bol mezclar la harina con la sal, el aceite de oliva y el agua. Amasar hasta que esté lisa y suave. Dividir la masa en 2 y dejar reposar por unos minutos.

En la primera mitad agregar aceitunas picadas y romero a gusto. A la segunda mitad agregar semillas de sésamo tostadas y azúcar.

Estirar ambas masas bien finitas hasta formar un rectángulo, puede ser necesario agregar más harina. Emprolijar los bordes y cortar las tiras. A la opción dulce, untar con oliva y espolvorear con más azúcar por encima al finalizar.

Colocar en una placa antiadherente con un poco de aceite y llevar al horno, precalentado, a 180° C por 15 minutos. Dejar enfriar y disfrutar.