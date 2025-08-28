Cinismo y perversidad electoral

Elecciones 2025.

Una profunda y perversa crisis institucional, ética, moral y normativa, impregna nuestro sistema electoral, de caras a las elecciones legislativas (concejales y consejeros escolares) en la provincia de Buenos Aires, previstas para el próximo domingo 7 de Septiembre.

Mal que nos pese la organización para el desarrollo de las próximas elecciones continuará adelante y no solamente con un incesante bombardeo periodístico audiovisual insoportable; sino con y a pesar de inexplicables corrupciones de actuales pedidos millonarios de coimas desde las más altas esferas del poder nacional, audioconfesas.

Perversidad electoral

Veamos:

Derecho a elegir y su correlato de ser elegido.

Los electores de 15 años que cumplan los 16 hasta el día en que se realiza la elección, inclusive, podrán votar; PERO pero, no pueden ser electos para ocupar cargos publicos en ninguno de los poderes o empresas del estado.

La estafa pública a la buena fe con candidatos testimoniales y amañados enroques políticos. La sistematica violación impune a la garantía constitucional para la organización y el funcionamiento de los partidos políticos, prevista en el articulo 38 de nuestra Constitución Nacional. Ergo, de hecho en los hechos, los partidos políticos NO son instituciones fundamentales del sistema democrático. Oficialmente, el mismo titular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo (ficto legislador electo, en primer lugar en la gatera de los suplentes), denuncia mediante “audios” indubitables una cruel vinculación entre -en este caso- la Droguería Suizo Argentina y el poder ejecutivo nacional en ejercicio, la que abonaría hasta un 8% en concepto de “coimas”, la misma que con este gobierno libertario exhibe un aumento exponencial en sus contrataciones con el Estado, pasando atónitamente de un monto de poquito menos de cuatro mil millones a la friolera inaudita -solo a la fecha- de 108.000 millones. A raíz de la intervención judicial, inexplicable pero “confesatoriamente”, titulares de la Suizo Argentina, con ninguna imputación, inmediatamente ¿y sin motivo aparente? se dieron a la fuga con suerte diversas, sin siquiera designar abogado defensor, lo mismo que Spagnuolo. (El mismo que hablaba y actuaba más que dura y desalmadamente con los recortes en “su” Sector Discapacidad)

Viviana Aguirre (legisladora suplente en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza) del PAMI -precisamente en La Plata- concomitante, convergente y congruentemente, denunció que “se pagaban sobrefacturación o cosas que no se hacían”. Aguirre -preelectoralmente- quién supo acompañar a Javier Milei y accediendo a un fluido y franco diálogo con el mismo, señaló que tal vinculación acabó “cuando le empecé a enviar información sobre corrupción con nombre y apellido, pero él me clavaba el visto. Karina Milei directamente me bloqueó”.

Cabe destacar que a diferencia de Diego Spagnuolo, Viviana AGUIRRE afirmó: «hicimos con Simonetti la denuncia al juez Ramos Padilla…

Candidatos sin residencia en el ejido de la compulsa electoral.

Otros o… ¡más de menos! … como sanciones para los ciudadanos que no emitan su voto sin causa justificada; pero ninguna para los que cometan tales perversiones.

Temerariamente no se advierte que mañosas y corruptas prácticas electorales, resultan la mejor manera de cultivar apatía, fastidio, desencanto, hartazgo y desconfianza ciudadana en un sistema democrático, un cuestionable sistema que de tal manera tolera campañas electorales y elecciones cuasi permanentes, haciendo ´caldo gordo´ a viejos y nuevos populismos y corrupciones que ya han mutilado, dividido y enfrentado la cohesión, la amistad y la paz social entre los argentinos.

Preconclusivamente, no se equivoca Tomas Abraham cuando denuncia que estamos siendo víctimas de consultas electorales fraudulentas, de un insulto a la ciudadanía.

Por eso mismo no debemos hacerles el juego a estas cínicas castas que viven de esto y para esto. De tal manera nuestro país no solo en nada avanzó con estas prácticas inconstitucionales sino que retrocede aceleradamente en términos de transparencia (vg. Más riesgo país, volatilidad en las tasas de interés con sus secuelas y desincentivos: Por caso, siembro soja o -sin riesgo ni generación de riqueza- realizo imposiciones financieras bancarias, etc.), legitimidad, ciudadanía, credibilidad y cultura democrática-republicana.

Finalmente ¿cómo superar esta crisis ético-moral en el campo de la política, concediendo nuevas plataformas a los responsables de tantos desafueros (vg., discapacitados, jubilados ordinarios, docentes universitarios, maestros y médicos rurales, etc.)…; cómo no defender nuestra democracia, nuestra república, nuestros derechos y valores; sin envalentonar a sus verdugos?

*Abogado, experto en cooperativismo