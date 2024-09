Cómo la IA transforma la vida de los adultos mayores

Envejecimiento de la población global. El envejecimiento de la población mundial es una de las mayores transformaciones sociales del siglo XXI, con consecuencias en sectores como el mercado laboral, la demanda de bienes y servicios, y los vínculos intergeneracionales. Según la ONU, para 2050, la cantidad de personas mayores de 65 años será el doble que la de niños menores de 5 años.

Transformación tecnológica y su impacto en la vida cotidiana. El avance tecnológico ha revolucionado la forma en que trabajamos, vivimos y nos relacionamos. La inteligencia artificial (IA) es uno de los principales motores de esta transformación. Está presente en asistentes virtuales como Alexa o Google Assistant, aplicaciones que monitorean la salud y gestionan finanzas. Mientras que para los jóvenes estas tecnologías son parte de su día a día, para los mayores de 50 años representan un desafío y una oportunidad.

La IA no solo impacta en la productividad o la medicina, también puede atender necesidades más profundas de los adultos mayores que ya no están en la vida profesional. Este grupo, a menudo olvidado en la narrativa del progreso tecnológico, enfrenta retos distintos. La IA no solo puede facilitar la vida práctica, sino también mejorar la estimulación cognitiva, la socialización y la creatividad de las personas mayores.

Impacto potencial de la IA en los mayores de 60 años. La IA puede mejorar la independencia y calidad de vida de las personas mayores con limitaciones físicas o cognitivas. Asistentes virtuales, aplicaciones de monitoreo de salud y herramientas de estimulación cognitiva son ejemplos de cómo la IA ofrece apoyo personalizado. Además, facilita el envejecimiento activo al mantener la mente ágil y fomentar el aprendizaje continuo, la socialización y el entretenimiento.

Sin embargo, la adaptación tecnológica de los mayores enfrenta desafíos, como la brecha digital, la accesibilidad, la privacidad y la seguridad. Es crucial implementar programas de alfabetización digital y desarrollar interfaces más accesibles, con gráficos sencillos o comandos por voz. Asimismo, los adultos mayores son más vulnerables a estafas tecnológicas, por lo que la educación en ciberseguridad es esencial.

IA y el desarrollo cognitivo en adultos mayores. En el marco de la estimulación cognitiva, la IA ofrece herramientas personalizadas para mantener el cerebro activo a través de juegos, retos mentales y aprendizaje continuo. Existen aplicaciones de estimulación cognitiva basadas en IA que ajustan la dificultad a las capacidades de cada usuario. A modo de ejemplo podemos citar a Lumosity, que utiliza IA para entrenar funciones cognitivas o CogniFit, que ofrece actividades personalizadas de estimulación cerebral.

Asimismo se han desarrollado asistentes virtuales que pueden ayudar a las personas mayores a recordar tareas cotidianas, administrar medicamentos o mantenerse en contacto con familiares tales como Alexa puede ayudar a las personas mayores a recordar tomar medicamentos, mantener rutinas diarias y contactar a familiares mediante comandos de voz simples o Google Assistant para programar recordatorios para tareas del hogar o incluso controlar dispositivos inteligentes mediante comandos de voz.

Sin embargo, la irrupción de la IA en nuestras vidas funge como un tsunami imparable que para los adultos mayores puede resultar abrumadora. Aquí es donde he de acudir a las palabras de la bióloga y especialista en educación, recientemente fallecida, Melina Furman, quien en una presentación en el ciclo “Aprender de grandes” que dirige Gerry Garbulsky habló de “aprender liviano”, es decir acercarnos a nuevos conocimientos no ya para convertirnos en expertos ni profesionales sino para capturar su esencia.-

En este sentido, la IA, aunque compleja, puede ser abordada de manera lúdica, permitiendo a los adultos mayores explorar nuevos intereses, redescubrir pasiones o reinventarse sin las presiones del mundo laboral.

La IA como puente intergeneracional y espacio creativo Otro aspecto que merece ser destacado radica en que la IA puede actuar como un puente intergeneracional, conectando generaciones y fomentando nuevas formas de socialización. También puede expandir la creatividad de los adultos mayores, permitiéndoles aprender nuevos idiomas o disfrutar de actividades recreativas, como jugar al ajedrez a través de aplicaciones impulsadas por IA.

La inteligencia artificial, si bien es una herramienta compleja y en constante evolución, tiene el potencial de mejorar significativamente la vida de los adultos mayores. No solo en términos prácticos, sino también en aspectos más profundos como el ocio, la creatividad y la socialización. Para que la IA sea accesible y beneficiosa, es crucial diseñar interfaces inclusivas y fomentar la alfabetización digital. Así, la IA puede no solo facilitar el día a día, sino también enriquecer la vida de aquellos que han dedicado décadas a su vida laboral, ofreciéndoles nuevas formas de conectarse, aprender y disfrutar.

*Abogada, miembro del Instituto de Derecho e IA del Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén.