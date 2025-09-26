Complicidad de ARCA y ANSES en la evasión previsional en Río Negro

Jubilaciones y pensiones de Anses.

En mayo pasado presenté una denuncia ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —el organismo encargado de fiscalizar y recaudar aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)— por la maniobra sistemática de la Provincia de Río Negro con los haberes docentes: pagar durante décadas la mayor parte del salario en sumas no remunerativas, y recién blanquearlas un año antes de jubilarse.

Hasta hoy, ARCA no ha actuado y ni siquiera se ha comunicado. Pero tampoco la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) escapa a esta responsabilidad porque frente a mi presentación, respondieron que para calcular el haber inicial solo se limitan a controlar los aportes al momento de jubilarse. Justo donde radica la trampa:

En el caso de un empleado privado, ANSES revisa los últimos 10 años de aportes. En el caso de un docente rionegrino, solo controlan el último año, aceptando como válida la ficción de que toda la vida laboral se aportó correctamente. En otras palabras: les pasa un elefante delante de los ojos y miran para otro lado.

La inacción de de los funcionarios de ARCA y ANSES no es inocua: se trata de un delito que compromete los recursos del sistema previsional nacional y perjudica a todos los trabajadores que aportan correctamente. Parecería ser que no conocieran, no sólo su función sino tampoco la responsabilidad social que implica la importante labor que desempeñan en el mantenimiento del sistema que le garantiza su futura jubilación y la de todos sus conciudadanos.

Es como si esperaran que un milagro resolviera, más adelante lo que hoy está mal. Lo paradójico es que ARCA no duda en caer con todo el peso de la ley cuando un empleador privado omite declarar aportes en el F.931 o cuando un trabajador autónomo se retrasa en el pago mensual de su obligación. Allí aplica sanciones, intereses y embargos inmediatos.

También exige que un trabajador en relación de dependencia aporte sobre el 100% de sus ingresos durante 40 años o más —hasta los 60 en el caso de las mujeres y 65 en el caso de los hombres—, para luego acceder apenas al 55% de su haber en actividad como jubilación.

Frente a esto, cabe preguntarse si ARCA tiene autoridad moral para exigir el cumplimiento estricto a los privados, mientras tolera que un Estado provincial viole sistemáticamente la ley. Es increíble que ANSES avale un régimen que acepta como válidos aportes inexistentes.

El principio constitucional de igualdad ante la ley queda vulnerado cuando se admiten diferencias entre un ciudadano que tiene una empresa y un gobierno que institucionaliza la evasión. Los ciudadanos tenemos derecho a exigir que los organismos nacionales actúen con el mismo rigor frente a todos los contribuyentes privados o estatales porque la multiplicación de panes y peces es un milagro que nos está vedado a todos los mortales.

También a jueces, legisladores y funcionarios por si no queda claro.

*Contador Público de General Roca