El titular del ARCA destacó la quita temporal de retenciones y dijo que «el mayor beneficiario» fue el campo

El equipo económico de Javier Milei quedó en el centro de cuestionamientos por parte del sector agropecuario después de que las retenciones cero duraran tan solo tres días. La rapidez con la que se restableció la norma se debió a que el cupo de U$S 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) se completó fugazmente. El titular del ARCA, Juan Pazo, respaldó la medida y aseguró que el mayor beneficiario fue el campo.

El funcionario indicó que con las retenciones cero el Gobierno logró «consolidar la balanza del BCRA» y generó «previsibilidad» en el mercado.

«El mayor beneficiario de eso es el campo porque siempre el más perjudicado en estos contextos fue el campo«, añadió.

Asimismo, anticipó que el impacto de la medida se reflejará en un traslado a los precios de los productores.

Por otra parte, apuntó que fue algo totalmente consistente con lo que viene haciendo la gestión de Milei: «En la medida que hay espacio fiscal, se bajan impuestos», manifestó en el streaming oficialista Carajo.

«La Economías regionales a cero, lácteos a cero, porcinos a cero, baja de aranceles para la gran mayoría de los insumos que se usa para la producción y el 20% de manera definitiva de la baja de retenciones para lo que es el complejo de carnes y de granos», detalló.

Qué dijo el presidente de la Sociedad Rural sobre que las retenciones cero duraran tres días

En declaraciones radiales, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolas Pino, evitó la confrontación con las cerealeras y el gobierno, pero dejó plantada la duda: “Desde anoche (por el miércoles) en La Rural comenzamos a evaluar cómo se dio esta situación, si este beneficio realmente llegó al productor genuino, si pudo aprovecharlo o no”.

Después, consultado por un posible “maniobra” a favor de las empresas exportadores, Pino señalo: “Quiero pensar que la intención era otra porque sino la frustración va a ser grande”.

Retenciones cero: por qué el ministerio de Economía y ARCA quedaron bajo cuestionamientos

El miércoles a última hora la Agencia de Recaudación Tributaria y Control Aduanero (ARCA) informó que a menos de 72 horas de estar en vigencia se había completado el cupo de U$S 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que establecía la norma, lo que significó la vuelta del esquema de retenciones.

La velocidad con la que se completó el cupo para exportar granos sin retenciones generó muchísimas dudas entre los productores agropecuarios y sospechas de algún tipo de acuerdo entre el gobierno nacional y las principales cerealeras, que pusieron al equipo económico en el centro de los cuestionamientos.

Según interpretó el periodista especializado, Matías Longoni, al abrirse esta ventana los agro exportadores registraron soja que ya le habían comprado a los productores con las retenciones descontadas, pero ahora sin tener que pagarle el tributo al Estado.

En este sentido, al ya haberse cerrado el plazo de retenciones cero, volverán a comprarles a los productores para completar los embarques, pero de nuevo cobrándoles a ellos las retenciones. O sea, en ningún tramo de la comercialización el productor pudo tomar el beneficio.

Un punto a aclarar es que las empresas no cometieron ningún delito, sino que se aprovecharon del diseño erróneo (¿involuntario o adrede?) del decreto.

Por su parte, el titular de la Cámara de Exportadores, Gustavo Idígoras, sostuvo que “toda la operación fue transparente”.

A modo de justificación de lo que sucedió, subrayó que “el haber marcado un tope actuó como mecanismo de presión para acelerar registros de embarque”.

En declaraciones periodísticas, sugirió que “fue un esfuerzo financiero muy grande” de las empresas para reunir los U$S 7.000 millones.

De registros oficiales, surgen que cerca de una docena de compañías exportadoras habrían sido las principales aportantes y por ende las que podrán quedarse con el diferencial de retenciones.