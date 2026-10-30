Demócratas de Estados Unidos exigen explicaciones por la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil

Un grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos exigió al secretario de Estado, Marco Rubio, explicaciones sobre el presunto papel de la administración de Donald Trump en la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil y su traslado a Miami, con escalas en la Argentina y Ecuador.

Crecen las sospechas sobre la ayuda de funcionarios de Trump a Flavio Bolsonaro

Según detalló La Nación, a través de una carta enviada el jueves, los congresistas solicitaron detalles sobre la aprobación de las visas para el senador brasileño y su familia, y preguntaron si funcionarios estadounidenses coordinaron el itinerario o facilitaron la logística del viaje. También reclamaron una respuesta por escrito antes del 13 de noviembre y una sesión informativa ante el Congreso.

“¿Algún funcionario del gobierno estadounidense que se encontrara en la Argentina o en Ecuador coordinó el itinerario de viaje de Flavio Bolsonaro?”, fue una de las preguntas incluidas en el documento, impulsado por las congresistas Sydney Kamlager-Dove y Dina Titus, según explicó el medio nacional.

Los legisladores también consultaron si representantes del Departamento de Estado, la Casa Blanca o la embajada estadounidense mantuvieron contactos con Bolsonaro, sus familiares, abogados o intermediarios para organizar vuelos, documentación y transporte.

El pedido se conoció después de que The New York Times revelara que Jason Miller, funcionario de comunicaciones de la Casa Blanca y aliado de la familia Bolsonaro, habría organizado el avión privado que trasladó al senador desde Puerto Iguazú hasta Miami, con escala en Guayaquil.

Bolsonaro había cruzado el martes por la noche el puente internacional Tancredo Neves hacia Misiones. Al día siguiente llegó a Florida acompañado por su esposa y sus dos hijas. Sobre él pesaba una prohibición judicial de abandonar Brasil.

En la Argentina, la Justicia comenzó a investigar si funcionarios del gobierno de Javier Milei participaron irregularmente en su salida. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense confirmó que la familia ingresó tras los controles migratorios correspondientes.

Según medios brasileños, los cuatro recibieron permisos de permanencia temporal por razones humanitarias, con vigencia hasta octubre de 2027. El senador es investigado en Brasil por presunto lavado de activos.