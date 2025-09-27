Día Mundial del Turismo: la transformación sostenible

Foto: gentileza.

Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo, con la finalidad de concientizar a nivel global sobre el valor de esta actividad como un motor de desarrollo económico, social y cultural.

La intención es buscar la promoción de prácticas responsables que protejan el medio ambiente y fortalezcan el respeto hacia las comunidades locales y su patrimonio.

La ONU Turismo en cada oportunidad de esta fecha dispone un lema oficial.

Para el presente 2025 estableció el siguiente: «Turismo y transformación sostenible».

Al respecto puntualizó que dicho enfoque busca promover un modelo turístico que sea inclusivo, equitativo y respetuoso con el medio ambiente, poniendo énfasis en la educación, la equidad social y la resiliencia.

Esta fecha fue establecida para que cada 27 de septiembre se la recuerde, siendo establecida en oportunidad de la realización de la tercera asamblea general de la Organización Mundial del Turismo, en 1979, en Torremolinos, España.

Allí se estableció que cada 27 de setiembre se recuerde esta fecha, conmemorando la oportunidad en que se aprobaron los estatutos de la OMT, en 1970.

La ONU Turismo es el organismo especializado de las Naciones Unidas, que integran los gobiernos, empresas y otras entidades del sector.

Su sede está en Madrid y cuenta con países miembros, territorios y más de medio centenar del sector privado, instituciones educativas, asociaciones de turismo y autoridades locales del sector. El Estado del Vaticano participa como observador.

Hemos concurrido a la sede de la mencionada entidad, en la capital española.

Oportunamente nos reunimos con el secretario ejecutivo, Carlos Vogeler y el vicepresidente del sector privado, el empresario argentino Ramón de Isequilla.

En este 2025, en América del Sur, habrá sin duda dos celebraciones muy especiales.

En Cuzco, Perú, se estará realizando el 84 congreso mundial de SKAL Internacional, la entidad que integran en el mundo los directivos y ejecutivos del turismo.

En tanto en Buenos Aires, Argentina, tendrá lugar la inauguración de la FIT, la Feria Internacional de Turismo de América Latina, en el predio ferial de Palermo

En esta muestra, durante cuatro días, participaran cincuenta y un países, y en ella estarán también las provincias argentinas y los sectores privados nacionales e internacionales del sector.

Indudablemente cada vez más, la actividad turística concentra la importancia que tiene, reflejada especialmente por los componentes que concentra a la gastronomía, hotelería, transporte, excursiones y visitas, siendo uno de los pilares económicos fundamentales del mundo.

(*) Licenciada y Experto en turismo.