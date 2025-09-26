El “Traful Invita” será reconocido con el “Sello de Distinción a la Gastronomía” en su 9° edición

Desde el viernes 10 al domingo 12 de octubre, las instalaciones del Hotel “Alto Traful” serán el escenario para la novena edición del “Traful Invita”, una cita imperdible para los amantes de la gastronomía y el turismo en la Patagonia. Lo distintivo de esta nueva apuesta es que según se anticipó, dará marco para la entrega del “Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina”, por parte del Ministerio de Turismo. “Se trata de un reconocimiento que valoramos profundamente y que refuerza nuestro compromiso con la calidad y la innovación, para ofrecer una experiencia auténtica”, remarcó Thais Guterres, impulsora de la propuesta.

Ubicado al sur de la Ruta Provincial 65 en Neuquén, en el camino que conecta a las Rutas Nacionales 237 y 40, con el bosque y el imponente lago de fondo, este hotel boutique 4 estrellas recibirá a los visitantes que quieran disfrutar de los sabores, el vino, la música y la naturaleza, en una experiencia multisensorial.

El chef Emanuel Antimi, embajador de la gastronomía neuquina, será el anfitrión, junto a dos referentes invitados: Martín Páez, de Villa La Angostura, y Sebastián Mazzucchelli, de Villa Pehuenia. Juntos ofrecerán a los comensales una cena de pasos en la noche del viernes, que tendrá la compañía de un show en vivo. El sábado será momento para el maridaje de vinos, que promete resaltar lo mejor de los productos y sabores patagónicos.

Con esta oferta, buscan “poner en valor la identidad culinaria neuquina y rionegrina, invitando a descubrir la esencia de la región a través de su cocina”, agregó Guterres. “Cada nueva edición de ‘Traful Invita’ representa para nosotros una oportunidad de superación, de aprendizaje y de mejora constante, ya que también se convierte en un motor de motivación para todo el equipo, que se prepara con dedicación y compromiso para ofrecer lo mejor de cada uno”, reconoció.

Realizada dos veces al año, la iniciativa “nos permite renovar energías y seguir fortaleciendo la identidad de Villa Traful como destino turístico de excelencia”, concluyó.