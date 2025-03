¿Dictocracia o demodura?

Si bien existe un consenso social abrumador que condena las dictaduras , particularmente la que se inició en nuestro país el 24 de marzo de 1976, aún parece estar distante el anhelo que enarboló Raúl Alfonsín cuando proclamaba que con la Democracia no sólo se vota, sino que “se come, se cura y se educa”. Tal vez haya que tratar de superar la dicotomía binaria que se expresa como “Democracia o Dictadura”, para poder entender lo que nos está sucediendo actualmente. Nos encontramos en un sistema que funciona en su carácter formal como si fuera una democracia, pero que claramente tiene características institucionales propias y/o similares a una dictadura.

Hay sobrados ejemplos para fundamentar esta especie de “Dictocracia”, pero especialmente lo acaecido el pasado miércoles 12 de marzo – con la feroz represión a una marcha de apoyo a los reclamos de los jubilados- es una excelente oportunidad para describir un compendio de este sistema híbrido, donde se cuelan espantosos fantasmas de la dictadura, en tiempos de democracia.

Los avances tecnológicos en materia de comunicaciones- que multiplican miles de imágenes en tiempo real – desarticulan las escandalosas mentiras que generaron las usinas informativas oficiales queriendo desvirtuar el reclamo de los jubilados y la gente que participó, acusándolos de violentos con intenciones desestabilizadoras .

Escuchamos a Patricia Bullrich afirmar que Pablo Grillo era un militante K que estaba detenido , al mismo tiempo de ver las tremendas imágenes del disparo de gas lacrimógeno que le destruyó el cráneo. Sólo por poner un par de ejemplos, en la Dictadura se difundían los supuestos “enfrentamientos” donde morían o desaparecían miles de jóvenes o el “accidente” automovilístico cuando asesinaron al Obispo Angelelli.

Los periodistas de los medios hegemónicos repitieron hasta el cansancio la cuestión de los violentos barras bravas generando violencia, cuando las crónicas mostraban miles de personas que con sus camisetas de hinchas o no , acudieron pacíficamente a apoyar a los adultos mayores exigiendo que no les peguen más . También quedó documentado cómo dejaron un patrullero abandonado para que después un grupo de encapuchados lo incendiara, o el momento que un policía plantaba un arma en el pasto. A la vez , hay muchas imágenes y testimonios de las detenciones indiscriminadas o arbitrarias de más de 100 personas que estaban en la vereda sin hacer nada, incluso algunos que vivían por allí o salían de su trabajo. De hecho la inmensa mayoría de los detenidos no pudieron ser identificados como “barras bravas”. Tremenda es la imagen de la anciana cayendo por el empujón de un policía, a la que la Ministra tilda de patotera.

Es sabido que varias Encuestas señalan al Poder Judicial como el sector menos creíble y más ineficiente de nuestra sociedad , pero la inacción para no actuar de oficio, frente a tanta violencia institucional ejercida desde las fuerzas de seguridad, o rechazar un hábeas corpus contra el protocolo de Bullrich, demostró crudamente su nivel de descomposición actual. La liberación de los detenidos por ejercer su Derecho a protestar que dispone la jueza Karina Andrade da un cierto aire de esperanza de que no todo está perdido; pero la inmediata amenaza del Gobierno pidiendo sanciones para esta jueza, vuelven a recrear indicios de la Dictadura, donde se perseguía a quienes pensaban distinto y se violaban en forma flagrante las garantías constitucionales.

Poder Ejecutivo poniendo a las fuerzas de seguridad pegando, disparando y encarcelando ciudadanos que protestan- supuestamente para garantizar la “libre circulación” que paradójicamente cortan con semejante despliegue de efectivos.

Poder Legislativo con un funcionamiento parcial o ilegal, donde legisladores reciben presiones y/o tal vez prebendas, y misteriosamente cambian su voto y/o multiplican infinitamente sus patrimonios (casos Kueider y Vischi).

Poder Judicial al servicio del gobierno- salvo honrosas excepciones que son perseguidas y condenadas a un destierro que seguramente les dificultará su carrera profesional.

En conclusión: votamos cada dos años y formalmente funcionan los tres Poderes por lo que estamos en “Democracia”, aunque los derechos vulnerados a gran parte de la población hace que cada vez sea más difícil que se “coma, se cure y se eduque”…

No está de más agregar que el plan económico también es muy similar al de la dictadura: apertura de importaciones y destrucción de la industria nacional y de miles de pymes, aumento del desempleo y la pobreza, mayor endeudamiento externo, etc., etc.

Tal vez , al igual que en los albores de la recuperación de la Democracia, sólo con mayor participación ciudadana y movilización popular, podremos parar esta barbarie y lograr encontrar el rumbo hacia una democracia plena y verdadera.

* Magíster en Gestión y Políticas Públicas. Exlegislador del FpV.