El derecho de acceder a la costa

Árbol de Pie *

Han pasado cinco gobiernos municipales, el actual en su segundo mandato, y todos han violado la disposición transitoria número 13 que ordenaba abrir los accesos a la costa “hasta su finalización.”

El 4 de enero de 2007 se juró la nueva Carta Orgánica de Bariloche, consagrando por medio de los artículos 183 y 184 el derecho constitucional de “libre acceso y tránsito a la costa con fines recreativos”.

Pero nunca como en la actualidad nos hemos visto impedidos de gozar de ese derecho, ante el avance por un lado de obstáculos existentes y nuevos, y por el otro, por la inacción y la desidia municipal ante denuncias y reclamos de los vecinos, acompañados muchas veces por las juntas vecinales involucradas.

En pocos kilómetros podemos resumir innumerables inconvenientes.

En la Península San Pedro, en un acceso que lleva el número 60 de las planchetas de catastro, obtenidas oportunamente por medio de un amparo, un tronco cierra el camino con la finalidad de impedir llegar a la costa. Fue denunciado oportunamente a la Delegación Lago Moreno, sin solución a la fecha.

En la zona del km 13, el apeo indiscriminado autorizado por Bosques a un futuro desarrollo inmobiliario, impide el paso, ya que los árboles derribados fueron amontonados en la costa.

En el km 11, un privado rellenó parte del terraplén de la avenida Bustillo y de la costa, y cercó la banquina, lo que fue oportunamente denunciado. El inspector realizó la correspondiente infracción, el juez resolvió la multa y ordenó remediar, sin embargo en lugar de ello, el privado habría continuado rellenando la costa.

En el km 6, calle Utne, los vecinos accedieron históricamente al lago por el acceso nro. 46 de dichas planchetas, hasta que un privado lo cerró por medio de una puerta verja, cadena y candado. Se trata de un excedente municipal de 2.27 de ancho, propiedad pública municipal, para acceso a la costa, no para servidumbre de agua. Sin embargo, alguien que no se ha identificado a la fecha, ha construido una casilla con bombas de extracción de agua, y la llave del candado estaría en poder de uno de los vecinos linderos. En este caso, los vecinos continuaron accediendo a la costa a través de un lote al final de la calle Utne, que ha sido vendido y cercado, pese a la promesa de la sub secretaria de Proyectos Urbanos, Gelain, que se gestionaría el libre paso con el nuevo propietario, mientras se resuelve el tema del acceso cerrado y la construcción de una “escalerita”. Esto lo declaró dicha funcionaria el día 3 de noviembre pasado ante los concejales en Comisión de Obras Públicas y Legales, con el compromiso formal adquirido además ante la defensora del pueblo de tener el tema resuelto antes de la temporada. Es evidente que será otra temporada, ya que la actual, del verano 2021/2022 está promediando y los vecinos deben ingresar a la costa a través de una propiedad privada. Tampoco ha logrado una resolución favorable en esta cuestión la Defensora del Pueblo a quien hemos recurrido para su mediación.

En este caso, además, ahora los vecinos denuncian una actividad comercial en la zona, que podría estar relacionada con el impedimento de ingresar a la costa por el mencionado acceso público, completando el conjunto de obstáculos, del tipo de los muelles de hormigón y gaviones, denunciados también a Parques, con sentencia de demolición desobedecida por el privado. Y con invasión del retiro de 15 con una construcción que también debe ser demolida.

En el km 3 se produjo un par de meses atrás el intento de ocupación en la costa de un lote de los denominados “sobrantes inadecuados” ya que no existe superficie construible, con un desmalezamiento ilegal, sin autorización de bosques, y finalmente un sospechoso incendio en horas de la noche del 9 de diciembre pasado. Ha intervenido la Junta; se han realizado diversas acciones, una denuncia penal ante la fiscalía, ante Bosques, se ha denunciado el hecho ante Parques, y se ha solicitado el establecimiento de la Línea de Ribera ante la invasión del espacio público por tratarse de una franja de terreno prácticamente dentro del lago. Sin embargo, raramente, ante una actuación de la inspección municipal, el juzgado de faltas está otorgando de alguna manera derecho a los ocupantes al “intimar a alambrar”. Es el mundo del revés. Actualmente la Junta Vecinal ha colocado un cartel advirtiendo que se trata de un espacio público de acceso a la costa. Es decir, para que quede claro, la Junta y no la Municipalidad.

Uno de los argumentos usados por el entonces Secretario de Planeamiento Bullaude, en su defensa del Plan del Oeste, fue que se trabajaría para asegurar y mejorar el acceso a la costa. Como se puede ver, no es cierto, esto se hace evidente en este breve resumen de algunos, pero no todos, de los temas que los vecinos vienen denunciando en los últimos meses.

Por parte del Municipio entendemos que esta inacción es maliciosa, tomando ventaja de la breve duración del uso de la costa, y especulando con la preocupación de los vecinos por otras cuestiones más urgentes fuera de la temporada estival.

* Asociación civil. Bariloche