El entretenimiento será neural

Carlos Christian SUEIRO*

En el siglo XX, se produjo el surgimiento gradual de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Así, a lo largo de un siglo hicieron su aparición, la radio (1920), el cine (1940), la televisión (1950/1960), internet (1990).

Aunque cada una de ellas constituyó un avance en la forma de difundir la información y el entretenimiento, todas ellas presentan una limitación en común, la transmisión solo estimula dos sentidos del interlocutor, el audio y la vista.

En nuestro presente y futuro cercano esto está por terminar.

El futuro del sonido

En la década pasada, dos científicos españoles diseñaron “Brain Polyphony”, una interfaz cerebro computadora (ICC) que consiste en un casco neural (Hardware) y un programa asistido por IA (Software) que lee las ondas cerebrales y puede traducirlas en música.

A partir de ahora, las emociones y los sentimientos que generamos los seres humanos ya se pueden traducir en sonidos audibles y conformar melodías basados en los estados de anímicos.

El sistema también puede funcionar de manera inversa, es decir, puede escucharse música no acústica o auditiva, sino mediante estimulación cerebral. Esto genera un nuevo estándar en sonido, con máxima fidelidad, ya que el ruido ambiental desaparece, las melodías son reproducidas a través de impulsos eléctricos y decodificados por el área del cerebro destinado al audio.

El futuro de la imagen

El 7 de marzo de 2023, la Universidad de Osaka, hizo público sus avances en neurotecnología que permitirían leer los impulsos cerebrales que forman el pensamiento y convertirlos en imágenes.

Los estudios destinados a convertir los impulsos cerebrales u ondas cerebrales (alfa, beta, delta, theta y gamma) en imágenes, ya habían comenzado en el año 2011 por parte de los experimentos llevados a cabo por el equipo de investigadores de la Universidad de California Berkley, Estados Unidos de América; cuando en el año 2011, los científicos habían logrado captar la actividad visual del cerebro humano mediante la lectura de ondas cerebrales y reconstruirlas como videoclips digitales. Sin embargo, su nivel de definición era muy baja.

Para lograr estos resultados sorprendentes que superan a los estándares alcanzados por la Universidad estadounidense, el equipo de investigación nipón, ha fusionado o en realidad hecho converger la resonancia magnética funcional (fMRI); -Cognotecnología- con la herramienta Stable Diffusion asistida por inteligencia artificial -Infotecnología- .

Este tipo de neurotecnología asistida por IA, muy probablemente constituirá el futuro del sonido y de las imágenes redefiniendo y reinventando el campo audiovisual al poder eliminarse el componente vibratorio de la luz y el sonido, obteniendo imágenes y sonidos de alta definición y fidelidad.

Las imágenes se reproducirán directamente en nuestra mente con un nivel de realismo equivalente a una experiencia sensorial visual vivenciada a través de nuestros ojos y cerebro.

Experiencia sensorial absoluta

Las experiencias inmersivas por medio de dispositivos de interfaz cerebro-computadoras (ICC), permiten ampliar el campo de experimentación sensorial, más allá de la vista y el sonido.

Los dispositivos ICC permiten involucrar la activación a nivel neurológico de los sentidos no solo de la vista y el audio, sino también del tacto, gusto y olfato.

La empresa neurotecnologica, Neurosky, ya ha dado inicio a estos programas mediante el programa ZenZone. El sistema emplea un dispositivo de interfaz cerebro-computadora (ICC) que posee una audioguía para su uso, permitiendo a su usuario: 1.- Redurcir el estrés en forma rápida y adquiriendo una profunda relajación; 2.- Mindfulness. Entrena al cerebro para adquirir fácil y velozmente estados de relajación, calma y atención enfocada.; 3.- Actitud positiva. Brinda técnicas para desarrollar un optimismo inquebrantable; 4.- Autodisciplina. Permite el desarrollo de una fuerza de voluntad sin precedentes.

Lo más sorprendente es que el dispositivo ICC permite activar las áreas del cerebro destinado al tacto, olfato y gusto, con lo cual puede vivirse una experiencia sensorial completa, sin necesidad de dispositivos adicionales como guantes o chalecos hápticos, para emular el tacto.

* Profesor de Criminalidad informática, Doctor en Derecho Penal, Especialista en Derecho Penal y Abogado con Diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires .