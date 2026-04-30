El imperialismo de la estupidez

No es un gran consuelo, pero la Argentina está lejos de ser el único país en que los niveles educativos están cayendo a un ritmo alarmante. Según informes recientes, ocurre algo muy similar en Estados Unidos, donde las calificaciones en matemáticas y lectura siguen bajando; se dice que más del cincuenta por ciento de la población adulta de EE.UU. es analfabeta funcional. Para empeorar las cosas, incluso en las universidades de élite de los países ricos, a los estudiantes les resulta difícil comprender lo escrito en libros que jóvenes menos privilegiados de generaciones anteriores devoraban con gusto.

Muchos atribuyen lo que está sucediendo a la llegada de internet primero y luego de los teléfonos inteligentes. En cada vez más países, los teléfonos inteligentes están siendo prohibidos en las aulas, lo que reducirá su impacto, pero no lo eliminará por completo. Las personas que antes dedicaban horas a leer libros seguirán pasando gran parte de su tiempo mirando pantallas que les permiten saltar de un sitio a otro en un instante, acortando así su capacidad de atención.

Algunos argumentan que esto no importa, que lo que califican de “alfabetización digital” es diferente de la tradicional y será mucho más útil en el mundo de mañana. Sin embargo, a medida que el vocabulario de la persona promedio se reduce, también lo hace su capacidad para distinguir conceptos que, no hace mucho, la mayoría entendía sin dificultad.

El auge de la Inteligencia Artificial está intensificando este fenómeno. Su mera existencia y lo que supuestos expertos afirman que hará por nosotros resulta desmoralizador. Al proporcionar no solo a estudiantes universitarios, sino también a alumnos de los colegios secundarios, herramientas que les permiten engañar a los examinadores, les da una excusa para dedicar mucho menos tiempo al estudio.

Además, el espectro de la IA está teniendo un efecto negativo al convencer a la gente de que, a partir de ahora, las máquinas se encargarán de todo el pensamiento crítico, por lo que no hay razón para que se esfuercen. ¿Nos dirigimos hacia lo que ensayistas influyentes como James Marriott describen como una “sociedad pos-alfabetizada”, en la que casi nadie es capaz de comprender los escritos de quienes forjaron la civilización en la que vivimos y en que para los demagogos de diversa índole resulte fácil atraer seguidores? Quizás tales pesimistas exageran, ya que siempre habrá un puñado de excéntricos que valoran lo que el pasado nos ha legado y se dedican a dominarlo al máximo. Con todo, a pesar de la resistencia de esta minoría obstinada, las perspectivas para las sociedades modernas seguirán siendo sombrías.

A juzgar por la abundancia de información que se difunde no solo en las redes sociales, sino también a través de medios de comunicación más tradicionales como la televisión y la radio, la mediocridad comercializada que ya impregna gran parte del mundo seguirá empeorando en un futuro próximo, ahogando todo aquello que requiere un esfuerzo sostenido para su preservación. Como resultado, el pensamiento se vuelve menos racional. Los líderes políticos actuales basan su atractivo en emociones primarias y carecen claramente de la solidez intelectual de sus precursores más distinguidos.

Son malas noticias para la democracia, que se hizo posible gracias a que un gran número de personas comunes de clase media y trabajadora accedieron al conocimiento que hasta entonces había sido patrimonio exclusivo de aristócratas, sacerdotes y un puñado de académicos vinculados a las instituciones que tales personajes dominaban. Cuando un número suficiente de hombres y mujeres pudo comprender lo que sucedía en sus sociedades y comenzar a debatir ideas políticas y sociales con seriedad, las élites gobernantes finalmente llegaron a la conclusión de que debían tener en cuenta sus opiniones y, gradual pero inexorablemente, en muchos países se adaptaron a la nueva realidad.

¿Ha comenzado a revertirse este proceso positivo? Todo parece indicar que sí. Antes se asumía que para que la democracia prosperara tendría que existir una amplia clase media, entendida como un número considerable de personas con un nivel educativo relativamente alto que se interesan de forma activa e inteligente en los asuntos públicos.

Aquí y en muchos otros países, los problemas económicos, junto con un marcado descenso en el nivel educativo, están reduciendo la capacidad de la clase media para influir en los acontecimientos y han tenido un efecto notablemente perjudicial en la calidad del debate político. Desafortunadamente, no hay motivos para pensar que esto vaya a cambiar en un futuro próximo. Al contrario, en gran parte del mundo, parece que la situación empeorará.