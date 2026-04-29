Ni fotos, ni audios: las cinco prohibiciones estrictas para el uso de celulares en los secundarios de Neuquén

La autoridad de aplicación es el ministerio de Educación y está obligado a publicar los resultados obtenidos en su sitio web. Foto Florencia Salto.

La Legislatura de Neuquén aprobó en julio de 2025 una ley que limita el uso de celulares en las escuelas. Nueve meses después, el Poder Ejecutivo la reglamentó y estableció cómo se aplicará.

Uno de los aspectos que se introdujeron son las restricciones en los secundarios: no se podrá filmar y fotografiar a estudiantes dentro los establecimientos, grabar audios en cualquier horario y la reproducción de música en clase.

La ley estaba vigente, pero algunos aspectos requerían precisiones.

En principio la prohibición de uso rige en inicial y primaria. La reglamentación indica que las direcciones de los establecimientos deberán «abordar, promover y desarrollar instancias de sensibilización dirigidas a las familias y la comunidad educativa respecto del uso responsable de los teléfonos celulares u otros dispositivos tecnológicos móviles en los espacios institucionales».

Estas tendrán como propósito «garantizar el resguardo y la protección de la imagen de los estudiantes, evitando la toma fotográfica y/o filmaciones de los menores de edad, especialmente en actividades que convocan a la participación activa de bebés, niñas y niños con sus familias (tales como iniciaciones escolares o reuniones de padres, madres o tutores)».

Podrá haber excepciones en las escuelas siempre y cuando esté fundado. La documentación del proyecto deberá ser presentada por escrito ante la dirección con una antelación mínima de diez días hábiles, especificando objetivos, duración, actividades, estrategias de evaluación y la descripción técnica del uso que se dará al dispositivo.

El consentimiento de las familias deberá gestionarse de manera previa a la implementación de cualquier actividad tecnológica.

Cómo funcionará en media

En el caso de las escuelas secundarias se establecen límites. Cada establecimiento fija sus acuerdos escolares de convivencia donde se regula la utilización. Las y los docentes a cargo que decidan emplear dispositivos tecnológicos móviles como recurso didáctico podrán hacerlo siempre que planifiquen una actividad. Una vez que termina deberán guardar el dispositivo.

Estará prohibido el celular en media para:

El registro de video o fotografía a estudiantes o agentes en las instalaciones de la institución.

a estudiantes o agentes en las instalaciones de la institución. La grabación de audio en cualquier horario y/o actividad académica o recreativa.

en cualquier horario y/o actividad académica o recreativa. El acceso a galerías de fotos o videos para ser vistos dentro del establecimiento.

para ser vistos dentro del establecimiento. La reproducción de música o audio en el horario de clases, lo que incluye el uso de auriculares inalámbricos o parlantes/amplificadores de sonido.

en el horario de clases, lo que incluye el uso de auriculares inalámbricos o parlantes/amplificadores de sonido. El empleo de aplicaciones alojadas en el dispositivo que no están relacionadas con la actividad académica planificada.

La autoridad de aplicación es el ministerio de Educación que deberá publicar en su sitio web los resultados obtenidos.