El infierno fiscal de las pymes argentinas

Qué falta para que crezcan las Pymes en Argentina.

El reciente informe difundido por Infobae, basado en datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), expone que una pyme en Argentina enfrenta alrededor de 67 obligaciones tributarias y administrativas distintas a lo largo del año, entre impuestos formales, regímenes de retención, percepción y múltiples exigencias informativas. Más allá del monto, este dato refleja un problema aún más profundo: un sistema tributario excesivamente complejo, fragmentado y asfixiante.

Esta realidad no es nueva. Argentina convive desde hace décadas con una de las presiones fiscales más altas del mundo sobre el sector productivo. En muchos casos, la carga total que soporta una pyme llega a superar su ganancia neta. Es decir, el Estado termina apropiándose, directa o indirectamente, de más del 100% del resultado económico de una empresa formal que cumple todas sus obligaciones. Desde la economía, esto tiene consecuencias claras: Cuando la presión impositiva supera cierto nivel, subir impuestos deja de aumentar la recaudación. Empresas cierran, otras se informalizan y muchas dejan de invertir. Argentina parece estar instalada hace años en ese tramo donde el exceso tributario achica la base de contribuyentes y empobrece al conjunto.-

Cada peso que una pyme destina a impuestos distorsivos es un peso menos para comprar maquinaria, incorporar tecnología, capacitar personal, mejorar procesos o expandirse. Sin inversión no hay productividad. Sin productividad no hay salarios reales altos ni crecimiento sostenible.

Además, gran parte de los impuestos argentinos no gravan la ganancia sino la facturación, el movimiento bancario o la mera existencia de la empresa. Se pagan incluso cuando hay pérdidas. Esto destruye un principio elemental de equidad: se termina cobrando sin considerar la verdadera capacidad de pago. El resultado es una trampa de bajo crecimiento: poca inversión genera bajo crecimiento; el bajo crecimiento reduce recaudación futura; y el Estado responde creando o subiendo impuestos, profundizando el problema. El sistema también es regresivo en los hechos. Las grandes empresas cuentan con estructuras legales, contables y financieras para optimizar su carga. Las pymes no. Así, proporcionalmente, el pequeño productor termina pagando más.-

Cuando los costos impositivos suben, la pyme no puede trasladar todo a precios. Entonces ajusta por donde puede: horas, turnos, personal o directamente cierre. Esto explica buena parte de la baja creación de empleo privado formal y el crecimiento persistente de la informalidad. Mientras otros países eligieron bajar impuestos productivos, simplificar sistemas y apostar a que el crecimiento de empresas amplíe la base tributaria, Argentina ha elegido durante años recaudar hoy sacrificando mañana. No se trata de discutir si hay que pagar impuestos. Se trata de qué sistema impositivo queremos. Un esquema que penaliza producir, castiga crecer y convierte la formalidad en una carrera de obstáculos no puede generar desarrollo. Si no cambiamos estos abusos estructurales, será prácticamente imposible proyectar, invertir y crecer como pyme en este país. Y sin pymes fuertes, no hay empleo, no hay tejido productivo y no hay futuro.-

Las pymes no son el problema. Son el motor que todavía mantiene en marcha a la Argentina. Asfixiarlas es asfixiar al país.

*Adm. Pymes, analista y organizador de presupuesto financiero / cash flow.