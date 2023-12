El mamarracho que aprobó el Concejo Deliberante de Neuquén

Con la excusa de que en su momento el intendente Quiroga, y también Gaido no autorizaron a Calf a trasladar a tarifa los mayores costos de abastecimiento, sumado a que el ex presidente de Calf, Ciapponi, también se oponía a trasladar a tarifa los aumentos de Cammesa, quien le provee energía, ahora se le quiere cobrar a los socios una cuota indexada durante 96 meses.

Es evidente que entre 2019 y 2021 hubo una fiesta al tener tarifas congeladas, pero de esa fiesta no todos participaron de la misma forma. Los que consumieron poca energía, apenas se beneficiaron de esa fiesta y los que más consumieron, más se beneficiaron. Pero además hubo algunos de los usuarios que se incorporaron a partir de 2021, que directament no participaron de esa fiesta. Sin embargo, ahora la tienen que pagar como si hubieran estado en ella. Ahora, hacen participar a todos para pagar la fiesta, pero en partes iguales, con el agravante que quienes menos energía consumen, al tener que pagar la misma suma para todos, tienen una mayor carga porcentual para pagar esa deuda.

Pero además llama la atención que no se recurra a los fondos que hay disponibles, en lugar de trasladar por ocho años esa deuda a los usuarios. Hay un Fondo de Garantía que Calf debe depositar en el Municipio, consistente en el 1% del total de lo facturado en todo el año precedente.

También hay otro fondo, que son las acciones que CALF tiene por las centrales Alto Valle Y Planicie Banderita.

Por otra parte CALF en su momento demandó al Municipio por incumplir el Contrato de Concesión al no autorizar el traslado a la tarifa de los mayores costos de abastecimiento. Sin embargo ahora el Concejo de Administración renuncia a dicha demanda y acuerda con el intendente que en lugar de que sea el Municipio quien pague la fiesta que animó y festejó políticamente, se la hagan pagar a los usuarios socios y de una manera muy poco justa.

Calf ha manifestado que la deuda con Cammesa es de unos 4000 millones de pesos, pagaderos en 96 cuotas mensuales de 174 millones. Sin embargo, de acuerdo a como han hecho el prorrateo, la recaudacion mensual sera de 286 millones de pesos por mes. Qué harán con la diferencia? Seguir llenando a CALF de parientes de consejeros o altos funcionarios provinciales, o haciendo contrados de dudosa utilidad?

Pero no se han conformado con esto, sino que le cargan a los usuarios socios de CALF el pago de la factura del EPAS. Claro, el EPAS no puede interrumpir el suministro de agua por la falta de pago, pero al estar en la factura de luz, si no la pagan, le pueden cortar el suministro eléctrico.

Lo mismo ocurre con la tasa por el Nuevo Complejo Ambiental Neuquén, que al estar el la factura de CALF, pasara a tener una alta cobrabilidad, ya que de no pagarse se interrumpe el suministro eléctrico.

Mientras tanto, los usuarios socios de CALF no solo que tendrán que pagar la tarifa más cara de la provincia del Neuquén y de toda la Argentina, sino que ahora se le adicionará el pago de una deuda por la que no tienen responsabiidad, sino tambien afrontar el costo de la provisión de agua y de una nueva aventura municipal.

Cómo se resuelve esto? Hay una sola forma: Cambiando la conducción de la Cooperativa. Proximamente debera haber elecciones internas para renovar sus autoridades.Históricament solo participa como máximo el 8% de los socios. Habra que dejar la comodidad de un domingo caluroso para ir a votr y poder , acá tambien, cambiar la historia.

*Extitular del Órgano Municipal de Control de Calf. Ingeniero industrial.