El pánico con la inteligencia artificial refuerza su peligrosa burbuja especulativa

“Prometeo” Theodoor Rombouts, 1628.

La utilidad del pánico.

1. Las amenazas de la inteligencia artificial

Los pánicos de inteligencia artificial (IA) desde las audiencias en el Congreso de EEUU en Mayo del 2023 tienen el doble objetivo de generar nuevas inversiones preocupadas por contener sus peligros, algunos mentirosos y otros potenciales, y buscar una regulación que las propias corporaciones modulen para poder competir con China, India y otros desarrolladores. Lo que debería generar escalofríos es que explote la burbuja financiera y su efecto dominó.

La inteligencia artificial no nos va a matar. No todavía y no de la forma que imaginamos. La principal amenaza palpable en un contexto de recesión mundial con desafíos existenciales, guerras demenciales y conflictos ambientales, en un mapa internacional multipolar de “ley la selva”, es un “crash” económico global.

Muchos analistas ya han señalado lo que puede suceder. Michael Burry y Steve Eisman, dos protagonistas que predijeron la crisis de la hipoteca en 2008, retratados en la película “The big short” (2015), lo han advertido. Burry sostiene -en su substack- que estamos ante una caída como el Lunes Negro de 1987 y junto a Eisman ya hicieron pública su retirada del mercado de IA. Ray Dalio directamente habla de colapso financiero.

Ed Zitron y Cory Doctorow, entre otros, han difundido un secreto financiero descubierto por Nikkei Asia en el que cinco empresas tecnológicas (Meta, Microsoft, Alphabet entre otras) tienen una deuda de 1.6 trillones no declarada en sus balances. Más allá del escándalo corporativo es un claro riesgo de la burbuja que todos reconocen con posibles pérdidas para los inversores con olas de tsunami en toda la economía.

Los pánicos financieros han sido herramientas predatorias en el pasado. 1873, 1893, 1905, 1907 y 1929 han sido famosos pánicos bancarios. Un Juez Supremo como Louis Brandeis, lúcido y crítico, impulsará agendas para regular esa irresponsabilidad. Hoy un Poder Judicial incompleto e irregular que no tiene sus propios edificios en condiciones sino que los alquila facilitando negocios a sus administradores también contrata servicios de dudosa calidad en IA delegando funciones judiciales y soberanía.

De explotar esa burbuja, todos los problemas que tenemos empeorarán y las crisis migratorias, ambientales y sociales se volverían más inestables, dada la crisis de la estatalidad y la fragilidad política a nivel mundial con los nuevos liderazgos autocráticos. Mientras, Trump se pelea con la Reserva Federal y con la Corte Suprema al mismo tiempo.

El tecno-optimismo sobre la inteligencia artificial es tecno-cinismo. Niega los ya notables daños a la propia esfera pública que tiene un proceso de “mierdificación” (Enshittification 2025) según el libro de Doctorow. Sumemos ansiedad, depresión, distracción y deterioro cognitivo masivo. La infantilización social es un resultado deseado con sus efectos disruptivos en las democracias ya debilitadas.

La tecnología nos llevará hacia sociedades más pobres y más autoritarias producto del caos y la confusión que las propias plataformas y las condiciones materiales generarán.

2. Sin freno y sin ley

La pasividad política ante el cambio tecnológico provocó la desaparición de derechos que tuvimos y de varios artículos de la Constitución Nacional. Ya no existe la propiedad intelectual o la libertad de expresión (Art.14), la igualdad (Art.16), el debido proceso (Art.18), la privacidad, intimidad y autonomía (Art.19), la regulación de competencia en un mercado de empresas monopólicas (Art. 42) así como los frenos y contrapesos. La función del poder judicial no es resguardar la Constitución sino proteger a las corporaciones y al Gobierno con silencios perpetuando la parálisis actual.

Las plataformas siempre buscaron la adicción. El daño social está hecho. El acuerdo judicial por 17 billones de dólares celebrado por Meta en un proceso legal en Oakland, California, justamente reconoció eso. No hubo solución judicial sino un poco de verdad pactada y pagada. La adicción es un diseño buscado. El deterioro cognitivo, su modelo de negocio.

La destrucción real de la economía, del medioambiente, de las comunidades, de la educación -evidente incluso sin las pruebas PISA-, del mundo laboral y de la salud mental colectiva entregará paradójicamente a muchos de vuelta a las pantallas, al juego y a sedación con distracción, todo para escaparse de una realidad cada vez más difícil de soportar.

*Abogado y Profesor de Derecho Constitucional.