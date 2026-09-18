Estados Unidos acordó con Dinamarca aumentar su presencia militar en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia para reforzar la presencia militar estadounidense en la isla ártica. La medida se concretó tras meses de negociaciones discretas entre representantes de las tres administraciones y luego de que el mandatario estadounidense amenazara con tomar el territorio por la fuerza.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Trump calificó el tratado como un acuerdo de «vida infinita» que no generará costos para Estados Unidos. Según detalló el mandatario, el pacto le otorga a su país «el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia». Asimismo, establece la prohibición explícita para que naciones adversarias a Washington puedan instalar bases militares, desplegar tropas o realizar inversiones sensibles en la isla sin una autorización por escrito de la Casa Rosada.

«Comenzaremos inmediatamente el proceso de desarrollar una gran presencia militar en la parte apropiada de Groenlandia», expresó el presidente norteamericano. Con este anuncio, la administración estadounidense busca posicionar la medida como un logro de política exterior frente a las elecciones de mitad de mandato, en un contexto atravesado por la intervención militar en Venezuela y el conflicto bélico con Irán.

Reconocimiento de la soberanía y aval parlamentario

Por parte del Gobierno danés, la oficina de la primera ministra Mette Frederiksen confirmó que el acuerdo será ratificado la próxima semana en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante la Asamblea General. No obstante, aclararon que para su entrada en vigor definitiva se requerirá la aprobación de los parlamentos de Dinamarca y de Groenlandia.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo danés remarcó que el texto «reconoce la soberanía y la integridad territorial» de la isla y resguarda el derecho a la autodeterminación de su población. En esa misma línea, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, sostuvo que el entendimiento alcanzado beneficia a las tres partes implicadas y contempla los intereses del territorio que alberga a unos 56.000 habitantes.

Con información de AP.