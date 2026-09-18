La investigación por las estafas en Viedma llegó hasta Bariloche: ¿qué encontraron?

La Fiscalia de Viedma analizará los dispositivos secuestrados en Bariloche tras las estafas telefonicas. Foto: gentileza

Una de las denuncias por estafas telefonicas registradas en Viedma que generaron un movimiento de más de $70 millones durante este mes derivo en un allanamiento en Bariloche.

La requisa policial tuvo lugar este jueves en una vivienda ubicada en el barrio Melipal donde secuestraron 21 elementos, entre los cuales se encontraban celulares, computadoras, tarjetas y dispositivos de almacenamiento.

De Viedma a Bariloche, ¿qué encontraron?

El procedimiento se realizó este jueves al mediodía en una vivienda ubicada sobre la calle Hua Huan al 7600, en el barrio Melipal.

Entre los elementos secuestrados se encontraron dispositivos de alta gama que incluyen cuatro celulares, dos notebooks, una tablet, un iPad y dos CPU.

Entre los aparatos se hallaban modelos como un iPhone 15 Pro Max, un Samsung A15 y un Motorola E13, además de una computadora marca Apple.

Además, los efectivos encontraron tres tarjetas de crédito, dos tickets bancarios, seis pendrives, un router y una antena de alimentación con un total de 21 elementos que quedaron incorporados a la causa.

Analisis de los dispositivos en Viedma

Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía de Viedma, que deberá analizar los dispositivos y la documentación para determinar qué información puede aportar a la investigación por las estafas ocurridas en la capital de Río Negro.

El análisis permitirá avanzar en la reconstrucción de la maniobra investigada y establecer qué relación tienen los elementos encontrados en Bariloche con la estafas producidas durante la ultima quincena.