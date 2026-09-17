Ojos térmicos e inteligencia artificial: así vigilarán el mega túnel que atravesará la Cordillera de los Andes para unir Argentina y Chile

El cruce cordillerano entre Argentina y Chile sumará una obra de infraestructura sin precedentes: el Túnel de Agua Negra, compuesto por dos conductos subterráneos paralelos de casi 14 kilómetros de largo cada uno.

No obstante, este proyecto plantea un importante desafío en materia de seguridad vial. Si bien continúa en fase de planificación, uno de los aspectos clave será la implementación de un centro de control con inteligencia artificial para detectar accidentes o maniobras bruscas de frenado.

Ojos térmicos e inteligencia artificial: cómo el centro de control detecta un parpadeo o una frenada sospechosa

El diseño del megaproyecto de conectividad entre Chile y Argentina incorpora tecnología de vanguardia para mitigar riesgos. La integración de cámaras de visión térmica -también llamadas «ojos térmicos»- con Inteligencia Artificial (IA), gestionadas desde un Centro de Control de Tráfico, resulta clave para responder a las emergencias en tiempo real.

Esta integración no es una novedad, ya se ha incorporado en otras infraestructuras similares como medida preventiva porque a diferencia de las cámaras ópticas comunes, que podrían fallar ante el humo, la penumbra del túnel o el encandilamiento por las luces de los vehículos, las cámaras térmicas detectan el calor (radiación infrarroja).

Estas herramientas generan mapas térmicos más nítidos de vehículos y personas, incluso en la oscuridad o bajo densas capas de humo. A su vez, permiten detectar anomalías antes de que desencadenen un siniestro, como el sobrecalentamiento en los frenos de un camión de carga.

A esto se suma la implementación de inteligencia artificial: las imágenes de video y los flujos térmicos se conectan directamente a un software de Análisis de Video Inteligente (AVI) impulsado por algoritmos de aprendizaje profundo (deep learning).

El sistema monitorea de manera constante el movimiento de los píxeles calientes. Así, si un vehículo altera bruscamente su velocidad o se detiene en seco, se identifica una «anomalía de comportamiento» y se emite una alerta automática. En lugar de depender de la observación humana entre cientos de monitores, la IA genera un aviso visual y auditivo inmediato en el Centro de Control con la ubicación exacta del evento, lo que acelera la activación de los protocolos de emergencia (paneles de mensajería variable, semáforos internos y desvíos).