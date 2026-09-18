Sergio Ávalos II: Indagaron a dos expolicías en la causa por el encubrimiento de la desaparición

Sergio Ávalos Dos: Indagaron a dos expolicías en la causa por el encubrimiento de la desaparición . Foto Cecilia Maletti.

La Justicia Federal de Neuquén concretó la indagatoria de dos expolicías como parte del legajo denominado «Ávalos II», que investiga el presunto encubrimiento y desvío de pruebas tras la desaparición forzada del estudiante universitario Sergio Ávalos, ocurrida el 14 de junio de 2003 en el boliche Las Palmas. Las audiencias se llevaron a cabo ante el juez federal Gustavo Villanueva y contaron con las preguntas de la Fiscalía Federal interina a cargo de Luisina Tiscornia y las defensas de los imputados.

Los comparecientes fueron Osvaldo Almendra, quien al momento de los hechos se desempeñaba como comisario del Departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial, y Gustavo Javier Delaloye, en aquel entonces oficial principal de la misma unidad.

Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO ambos expolicías hicieron uso de su derecho a declarar y expusieron de manera prolongada. Este expediente busca determinar si existió una omisión deliberada de líneas de investigación para proteger a los involucrados, apuntando no solo a 11 exjefes y agentes policiales, sino también a la exfiscal provincial Sandra González Taboada, responsable de la etapa inicial de la causa en la provincia.

Cómo sigue Ávalos I

De forma paralela a esta investigación sobre la trama de impunidad, la Justicia Federal avanza en la tramitación de «Ávalos I», el expediente principal que se enfoca en la autoría material y la participación directa en la desaparición del joven. Esta causa analiza el accionar de un aparato de violencia organizado que operaba en el local nocturno bajo la dirección de los dueños del establecimiento.

En este proceso principal hay 19 personas procesadas en camino al juicio oral, señaladas como coautoras y partícipes necesarias del hecho.

Diario RÍO NEGRO confirmó que en esta causa, las defensas realizaron varios planteos en general, de insubsistencia de la acción penal y de nulidad, entre otroas. Sobre estos pedidos el juez todavía no resolvió.

Entre los imputados figuran el propietario del boliche, Pedro Nardanone, el encargado general del lugar, personal de mantenimiento y miembros de las fuerzas de seguridad —tanto militares del Ejército Argentino como policías provinciales— que realizaban servicios de seguridad privada adicionales la noche en que Sergio Ávalos fue visto por última vez.