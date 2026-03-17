El peronismo y el muro de Berlín

En 1989 caía el Muro de Berlín en Alemania, el símbolo de la división del mundo en dos modelos , generada luego de la finalización de la segunda guerra y la derrota del nazismo. El denominado campo socialista por un lado y el capitalismo occidental por el otro . Durante décadas lucharon por dos modelos de sociedad; los EE.UU. poniendo dólares sin límite a Europa para generar Estados de bienestar que confortaran con el modelo socialista, mostrando que desarrollo económico y libertad eran superiores. Millones en el mundo creían en una sociedad más humana e igualitaria, participando de las luchas por cambios estructurales.

Estas posiciones políticas y esperanzas eran transversales en todo el mundo: había personas en distintos partidos, movimientos religiosos, independientes que, con variantes, estaban unidos por esperanzas de un mundo más justo. La caída del muro de Berlín , aún con todos los grandes límites que evidenciaba el campo socialista – sometido a un constante desgaste económico y mediático desde Occidente – significó la dispersión , la pérdida de la fe en el cambio y la irrupción desbocada del neoliberalismo , esta concepción del capital que todo lo monetiza , donde el ser humano es solo un objeto de producción y consumo .

La comparación se vincula con el presente del peronismo, un movimiento político nacional que marcó casi ochenta años de la vida política Argentina. Las conquistas sociales obtenidas por el pueblo con la irrupción de peronismo, significaron dejar atrás el país de peones analfabetos sin derechos que proponía para la mayoría de los argentinos esa elite conservadora, bruta y extractora de materia prima que gobernaba el país…la misma que ahora. Los derechos básicos se universalizaron (no había voto para mujeres, ni derechos sociales, ni industrias ) y el camino siguió adelante con golpes militares y luchas sociales que intentaron siempre recuperar derechos e intentos de desarrollo.

El peronismo siempre estuvo sumido en contradicciones evidentes: es un movimiento político donde convivieron sectores que no tienen nada que ver unos con otros: socialistas, liberales, marxistas, la vieja categoría desaparecida de derecha e izquierda, dirigentes sindicales combativos y honestos y corruptos enquistados durante décadas en los sindicatos pactando con el poder de turno. Los peronistas argumentan que se trata de un movimiento nacional, que todos son peronistas y que siempre se unirían a pesar de las diferencias.

Durante décadas esa contradicción se mantuvo, con gobiernos peronistas ultraliberales o socialdemócratas. Nunca el peronismo modificó, aunque lo intentó algunas veces, la matriz productiva histórica de la Argentina: producir materia prima con bajo valor agregado, exportarla e importar esa materia prima procesada , insumos y maquinarias .

Nunca la elite con poder real de la Argentina, los daños del capital concentrado pudieron sintetizar un modelo de desarrollo (como Brasil por ejemplo) capitalista independiente y una parte del peronismo facilitó la continuidad de ese ciclo de postración.

Ese sector convivía con otro que luchaba por otros cambios sociales. Se trata del mismo sector que inauguró las políticas neoliberales en el año 1974, que conspiró con el golpe militar de 1976 , financió al actual presiente dándole fiscales en las elecciones de Provincia de Bs. As. , funcionarios a su gobierno, diputados , senadores y gobernadores .

Mientras que miles de peronistas militaban y se comprometían con cambios sociales progresivos, otros iban en contra de esos propios ideales y, lo peor, en muchos casos eran dirigentes encumbrados con poder político y con gestión pública. Las derrotas por esa contradicción son insuperables y se fueron haciendo cada vez más pronunciadas durante los últimos 12 años, mientras el mundo cambiaba aceleradamente y el tiempo de la Argentina terminaba.

Me refiero al tiempo histórico del desarrollo industrial y tecnológico, de una distribución más equitativa de la renta, de la construcciones de un proyecto soberano. Hoy, con total impotencia, miles de personas identificadas con el peronismo quedan fuera de toda expectativa, confianza o interés en la política y los jóvenes ni siquiera lo registran, estando “programados” por el ideal individualista y tecnológico que los esclaviza con la creencia de pertenecer a la modernidad .

Lo que va quedando de peronismo nuevamente se muestra en total contradicción, se divide e intenta suprimir a quien sería su principal figura de gestión pública, intocada por actos de corrupción, negociando incluso con los grupos económicos más reaccionarios del país . El tiempo histórico para esas contradicciones ya ha pasado, aunque se siga pensando que al final del camino “todos somos peronistas”.

La profundidad del cambio global ha sido intensa y su aceleración increíble. Nuestro patrón, los EE.UU., necesita desesperadamente los recursos de sus colonias. Es una cuestión de supervivencia: ya no alcanzan los movimientos políticos contradictorios; es la ley de la selva. A los argentinos que creen en otro país, les espera una larga dificultosa construcción política que los represente de verdad.

* Abogado. Docente de la Facultad de Economía UNCo.