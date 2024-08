El RIGI y el cambio de época: por qué deben adherir las provincias

No cabe ninguna duda que la visión del Gobernador Figueroa, no MPN después de 60 años en Neuquén, y del presidente Milei, no K y outsider de la política después de 41 años de democracia en el país, obedecen a un mismo mandato de la sociedad en su conjunto: un cambio institucional abrupto para garantizar un cambio de época de las prácticas geopolíticas, políticas, económicas y culturales.

En Neuquén, numerosas fuerzas sociales, políticas y empresariales que reúnen en su seno a miembros de nuestra comunidad, después de años de luchar por la república, la democracia, la libertad y los valores que nos unen con los próceres que la construyeron, alienta y adhiere a este cambio de época. Que fue avalado por el 57% de los votos y por una amplia mayoría que, sin votarlos, provienen de sectores políticos y sociales que proponían también un cambio y que, incluso, se ofrecieron desinteresadamente a colaborar con el gobierno electo sin pedir nada a cambio.

Hoy, cabe la reflexión de que ambos, especialmente el gobernador Figueroa, coordinen, activen y pongan en marcha toda la potencia productiva de Vaca Muerta. No sólo la hidrocarburífera, sino las inversiones derivadas de la logística y la infraestructura necesarias para el transporte, la industrialización y los servicios afines, de una de las cuencas más importantes del mundo. Ubicada en una provincia como Neuquén, que ofrece un contexto adecuado en lo poblacional que coincide con ese nivel aspiracional de desarrollo económico.

Asombran los números de la producción de Vaca Muerta al final de julio de este año: el 72% del gas y el 61% del petróleo producidos en el país provienen de nuestro enclave.

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, RIGI, un ítem de la Ley Bases aprobada por el Congreso Nacional, sólo requiere de las provincias argentinas una ley local de adhesión.

Esta ley es un amparo importantísimo en lo político y en lo legal para un país que carece de credibilidad y de crédito financiero después de tantos años fallidos en lo institucional y con graves falencias en la seguridad jurídica.

Por ello, solicitamos el acompañamiento de todas las fuerzas productivas, sociales y sindicales para empujar al gobierno y a las agrupaciones políticas que componen la Legislatura de Neuquén, a construir un consenso ejecutivo que conlleve a obtener, votar y sancionar una Ley de Adhesión a la Ley Nacional.

Que, sin dudas, provocará un derrame de expansión de pymes, medianas y hasta grandes empresas vinculadas al enclave hidrocarburífero de Vaca Muerta.

Sólo la adhesión de la provincia de Neuquén al RIGI nacional, garantizará que las políticas públicas del Gobierno de la provincia, especialmente de aliento impositivo y obras públicas, coordinen adecuadamente con el desarrollo económico que promete y desea nuestro pueblo y los argentinos.



* Vicepresidente de Confluencia Republicana SC, Diputado de mandato cumplido.