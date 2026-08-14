Álamo presidirá el MPN y sólo habrá internas en la seccional Centenario

Anoche el jefe del bloque del MPN en la Legislatura le entregó la documentación al exgobernador Omar Gutiérrez, una de las autoridades cuyo mandato vence en septiembre. Foto gentileza.

El diputado provincial Gabriel Álamo conducirá el Movimiento Popular Neuquino (MPN). El jefe del bloque en la Legislatura y exintendente de Aluminé representa la lista «Celeste y Blanca», la única que presentó candidaturas para liderar el partido provincial en todos los cargos y seccionales.

El legislador encabeza la nómina de la Junta de Gobierno y Jorge Lara, presidente de Corfone, la Convención.

El MPN gobernó la provincia durante 60 años. Tenía hasta 2025 un total de 88.875 afiliados, según los datos de la Cámara Nacional Electoral. La única vez que perdió una elección a gobernador fue en 2023 frente a Rolando Figueroa, que formó parte de esta fuerza política, pero en esa contienda jugó por fuera.

La «Celeste y Blanca» presentó candidatos y candidatas para cubrir los 662 cargos entre la Convención, la Junta de Gobierno y las 22 seccionales. Anoche, Álamo llevó los 9.167 avales y se los entregó al exgobernador y presidente del partido, Omar Gutiérrez.

Entre los nombres ratificados para la conducción figuran el intendente de Zapala, Carlos Koopmann; la secretaria de Deportes, Marita Villone; y el exjefe comunal de Chos Malal, Hugo Gutiérrez.

En la única seccional en la que habrá competencia será en Centenario. Las elecciones serán el domingo 23 de agosto.

Si bien el MAPO había reservado el color blanco y anunciado que iba a participar, ayer desistió de hacerlo. A través de una nota denunció que «la convocatoria se realizó en plazos excesivamente acotados sobre la fecha de elección, limitando de manera sustancial la capacidad operativa de recolección de avales para una fuerza de base en toda la provincia».

La seccional capital quedó en manos de Martín Giusti, que integra el directorio del EPAS.

En la seccional de Plaza Huincul se confirmó la continuidad de Anahí Bobadilla. Se trata de una militante de larga trayectoria y además ocupa la Secretaría de Gobierno huinculense. Para el caso de Cutral Co, quedará al frente José Escobar.