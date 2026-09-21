Río Negro firmó con 14 municipios la Compensación Financiera Transitoria

El gobernador Alberto Weretilneck firmó junto a 14 intendentes y 12 comisionados de fomento y una jefa comunal los respectivos convenios de Compensación Financiera Transitoria que deberán ser ratificados por la Legislatura provincial en la sesión prevista para el próximo jueves.

Los acuerdos fueron rubricados por los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Walter Cortés (Bariloche), María Emilia Soria (Roca), Gustavo Amati (Fernández Oro), Bruno Pogliano (El Bolsón), Hugo Cobarrubia (Dina Huapi), Daniela Salzotto (Catriel), Claudia Montanaro (Cervantes), Mabel Yahuar (Los Menucos), Raúl Hermosilla (Comallo), Nélson Quinteros (Ramos Mexía), Víctor Mansilla (Darwin), Miguel Evans (Guardia Mitre) y Silvia Penilla (Ingeniero Huergo).

La provincia aportará 12.347 millones de pesos anuales, con destino específicos para sostener servicios públicos, realizar obras de infraestructuras y adquirir bienes de capital.

También se firmaron los acuerdos con los comisionados de fomentos Cecilia Roldán (Aguada de Guerra), Gabriel Carro (Aguada Guzmán), Élida Anacleto (El Caín), Carlos Almanzan (El Manso), José Arden (Nahuel Niyeu), Mercedes Leiva (Naupa Huen), Santiago Cabañares (Ojos de Agua), Diana Miglio (Pilquiniyeu), Micaela Rivero (Peñas Blancas), Joan Abate (Rincón Treneta), Cristian Sánchez (Villa Llanquín) y Gladys Almuna (Jefa Comunal de San Javier). En este caso el fondo provincial será de 426,33 millones de pesos por año.

El acto se desarrolló este lunes en el Salón Gris de la Casa de Gobierno con la presencia de los integrantes del gabinete provincial, legisladores, y, entre otros invitados, el intendente de Viedma, Marcos Castro.

Sobre el particular Weretilneck señaló que «a quienes tomamos decisiones diariamente nos pasa de tener que optar entre lo ideal y, a veces, impracticable y lo posible con sentido común» y remarcó que «esta decisión que tomamos, quienes firmamos estos acuerdos es lo posible y es una muestra más de sentido común y de la responsabilidad que tomamos, quienes de una u otra manera, tenemos la responsabilidad de conducir las decisiones públicas de la provincia».

El mandatario indicó que «no hay diferencias partidarias ni políticas, está primando el interés de las comisiones de fomento, de las municipalidades y de la provincia por sobre las expectativas que tengamos cada uno de nosotros por sobre los intereses sectoriales y locales que tengamos cada uno de nosotros y hemos encontrado una manera de resolver una dificultad que nos permite salir de una situación compleja, difícil de resolver».

El gobernador recordó que no hubo acuerdo en las discusiones que se iniciaron a principios de este, sobre todo, «porque nadie aceptó el resultado del último censo» e insistió que el resultado alcanzado «no es el ideal» pero «es lo que encontramos entre los que estamos aquí como una salida ante una demanda de los municipios que deben resolver los mayores gastos de una u otra manera».

Dijo que «el mecanismo que vamos a utilizar para darle previsibilidad a los municipios es la ley, por eso adelantó que «hoy a la tarde vamos a estar enviando a la Legislatura a la Ley, va a ser tratado mañana en la plenaria y se va a aprobar el jueves que hay sesión».

Intendentes a favor y en contra

Daniela Salzotto, intendenta de Catriel explicó que «concurrí en representación de todos los vecinos» y no ocultó parte de su frustración porque dijo que «este fondo compensador se acepta pero me hubiese gustado que fuera un poco más distribuido y justo».

Agregó que «uno sigue observando que algunas ciudades son muy beneficiadas» y puntualizó que «significan unos 40 millones» para «una ciudad que ha aportado tanto a la provincia» por eso «nos gustaría que fuese mucho más, para dotar de más infraestructura a nuestra ciudad».

Su colega de Cipolletti, Rodrigo Buteler, manifestó estar «muy conforme, primero por ver en una firma de convenio a todos los intendentes, intendentas y comisionados de fomento de distintos partidos políticos. Eso habla de la institucionalidad que hoy tiene Río Negro».

Añadió que «cuando el gobernador toma la decisión de ordenar algo que estaba desordenado como es la coparticipación, todos vinimos y acompañamos desde ese lugar y vale un montón».

«Como cipoleño contento porque es una de las ciudades que más crece en la provincia, por su cercanía con Vaca Muerta, por las exportaciones de gas y petroleo en Río Negro, por eso que podamos contar con más recursos, acorde al crecimiento poblacional que estamos teniendo, las empresas que se están radicando; nos cuesta estar al día con la infraestructura para tanto desarrollo; esto nos ayuda».

Por su parte, María Emilia Soria, indicó que «me voy con un sabor agridulce, porque ninguna de las propuestas que llevó adelante el municipio de General Roca, ni ahora ni cuando nos reunimos a debatir la coparticpación, fueron tenidas en cuenta, siendo que es la segunda ciudad más poblada de Río Negro y entendiendo que el fundamento de esta compensación era acompañar a los municipios que tuvieron un gran crecimiento demográfico».

Dijo que «estoy convencida que así sean mil pesos o cincuenta millones en beneficio de mi ciudad voy a venir a gestionarlos, porque es lo que corresponde, lo vamos a invertir bien y vamos a compartir la información financiera».

No dejó de remarcar que «hay un único beneficiario en detrimento de muchos otros y lo primero que uno piensa es en los 25 municipios que no están aquí y que tuvieron un decrecimiento en sus localidades, con ciudades que perdieron habitantes y desarrollo económico».

En todo electoral agregó: «Que se queden tranquilos, que si tengo el honor de ser gobernadora vamos a avanzar fuertemente en la actualización de la ley de coparticipación, no de manera improvisada, sino con planificación y con mucho diálogo».