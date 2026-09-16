Roca cuestionó el reparto transitorio de compensación a municipios e hizo dos propuestas de cambio

El Municipio de Roca cuestionó el esquema de compensación transitoria de coparticipación definido por el Gobierno provincial y que fue enviado a la Legislatura para su tratamiento. El ejecutivo municipal comandado por María Emilia Soria propuso «dos cambios concretos para que el mecanismo cumpla con el objetivo que le dio origen».

Los convenios de compensación de la coparticipación entre el Estado provincial y 14 municipios se firmarán el próximo lunes 21 de septiembre.

El reparto de las compensaciones a los 14 municipios

Según informó Diario RÍO NEGRO el martes según se informó desde el Gobierno provincial, la nómina de 14 municipios beneficiados -que constituyen aquellos con más crecimiento poblacional, según el último censo del Indec- está encabezada por Fernández Oro, con la mayor suba porcentual: el 52%. Siguen Dina Huapi (50%), El Bolsón (27%), Cipolletti (11%); Cervantes (9%), Los Menucos (8%), Bariloche (5%), Catriel (5%), Roca (2%), Comallo (2%), Ramos Mexía (2%), Darwin (1%), Guardia Mitre (1%), y Huergo (0,2%).

El total de las asignaciones sumará unos $ 1.029 millones mensuales (aproximadamente US$ 685 mil, cotización de ayer en el Banco Nación). El último trimestre representará $ 3.087 millones (algo más de US$ 2 millones).

María Emilia Soria planteó que «la compensación surgió para atender a los municipios que, por su crecimiento poblacional, enfrentan mayores dificultades para sostener sus servicios. Si esa es la razón de ser del esquema, la fórmula debería reflejarlo con mayor claridad».

La primera propuesta de Roca

En primer término, desde el municipio roquense se afirmó que el esquema vigente distribuye los recursos en base a tres componentes: 40% recaudación provincial, 40% población y 20% en partes iguales entre los 39 municipios. «Roca propone modificar esa proporción, llevando el componente poblacional al 60%, y reduciendo a 20% tanto la recaudación como las partes iguales», se indicó desde la gestión de Soria.

«Si la razón de ser de esta compensación es acompañar a las ciudades que más crecieron y que hoy tienen más dificultades para sostener sus servicios, entonces el componente poblacional debería tener un peso mayor en la fórmula», planteó la intendenta María Emilia Soria. No solamente estamos haciendo una crítica: estamos proponiendo una alternativa concreta para que el esquema sea más equitativo no solo en favor de Roca sino también del resto de las ciudades de la provincia», agregó.

La segunda opción que planteó la municipalidad de Roca apunta a que hoy el componente de recaudación provincia se mide únicamente a partir de tres tributos: Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor. Para el Municipio, ese indicador resulta insuficiente para reflejar la actividad económica real de una ciudad, porque deja afuera sectores productivos centrales.



En ese sentido, Roca propone incorporar otras variables al análisis: empleo registrado, habilitaciones comerciales y superficie productiva, entre otras, que permitan una lectura más integral de la dinámica económica de cada municipio.



El caso más claro es el de la fruticultura. «No podemos medir la realidad económica de una ciudad dejando afuera una actividad productiva tan importante como la fruticultura», señaló Soria en un comunicado de prensa.

La actividad está acertadamente exenta del pago de Ingresos Brutos -uno de los tres tributos que componen el índice de recaudación-, pero no del Impuesto a las Ganancias, que sí es un tributo nacional coparticipable, se indicó desde el muncipio.

«Está exenta de Ingresos Brutos, y eso está muy bien, pero no está exenta de Ganancias. Por eso creemos que debe ser contemplada en una medición integral de la actividad económica», explicó la intendenta. Dejar la fruticultura fuera del cálculo distorsiona la medición de la economía roquense y perjudica el resultado que la ciudad obtiene en el esquema, señaló.

Según la municipalidad, los datos oficiales del Censo 2022 considerados para la elaboración del esquema, el crecimiento poblacional de Roca (5,93623%) y de Bariloche (7,40257%) es mayor al de Cipolletti (5,73437%). «Es decir, el componente demográfico —que representa el 40% del índice— no tiene una incidencia relevante en el resultado final», se aseguró.

A modo de ejemplo, el nuevo esquema provincial estima que la compensación mensual para Roca rondaría los $50,7 millones, mientras que para Cipolletti sería de $319,4 millones, plantearon desde la municipalidad roquense.

El Municipio de Roca aclaró que no plantea este dato como una disputa con Cipolletti, sino como una muestra concreta de que la fórmula, tal como está planteada hoy, puede generar resultados que no logran explicarse suficientemente con los criterios utilizados.

Desde la municipalidad del centro del Alto Valle se planteó que ya había señalado que el esquema presentado constituía una arbitrariedad política y una incongruencia técnica, y había solicitado formalmente la revisión del componente de recaudación por no contemplar la realidad frutícola de la región. Ese planteo no fue incorporado en la versión del convenio que finalmente se remitió a los municipios.

«No cuestionamos que otras ciudades reciban recursos, ni la necesidad de atender situaciones particulares de cada municipio. Cuestionamos que la fórmula utilizada para distribuirlos sea suficientemente representativa, objetiva y equitativa», remarcó la intendenta.