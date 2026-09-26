Esto es en Off: entre el respaldo explícito y la calculadora de avales

Río Negro

Picó en punta y tuvo su premio con respaldo explícito

Pablo Barreno obtuvo el guiño de María Emilia Soria.

En octubre del año pasado el exlegislador Pablo Barreno invitó a la intendenta María Emilia Soria al acto por el Día de la Militancia en Viedma y esta semana tuvo devolución de gentileza cuando la candidata a gobernadora encabezó un acto partidario en la capital provincial y se mostró junto al dirigente de Sitrajur.

Soria habló de “unidad” y libertad de las conducciones locales para elegir a sus propios candidatos en cada ciudad rionegrina, sin embargo, el gesto hacia Barreno no pasó desapercibido y lo pone en carrera -como principal candidato del PJ- para buscar revancha en la elección 2027 para la intendencia capitalina.

Soria no se olvidó de ese detalle y recordó la buena elección de Barreno en 2023, cuando fue segundo con casi el 20% de los votos, detrás del 38% de Marcos Castro (JSRN).

La ironía de la “nueva figura jurídica”

Marcela González Abdala pasó de integrar las filas de JSRN a pararse en la vereda opuesta y con filosas críticas. En la última sesión ironizó con la “nueva figura jurídica” que tiene la Legislatura con los “bloques en suspenso”, aludiendo a aquellos legisladores que no tienen una estructura oficializada como es su caso luego del portazo al oficialismo.

Intendente, de profesión fotógrafo

Bruno Pogliano, de El Bolsón, fue uno de los catorce intendentes que firmaron los convenios de Compensación Financiera Transitoria. No se quiso perderse detalles y se llevó una imagen de la ceremonia, aunque antes que una selfie eligió ser el autor de la fotografía del grupo de intendentes y comisionados de fomento junto al gobernador Alberto Weretilneck.

Rio Negro. Viedma. 21-09-26. Firma de Convenios

Fotos: Pablo Leguizamon

Un oficialismo “sin consenso”

Un proyecto de Magdalena Odarda para declarar Ciudadano Ilustre de la provincia al dirigente “Pocho” Lener tuvo dictamen favorable de la Comisión Especial de Reconocimientos con la modificación de Persona Destacada. Sin embargo, en la plenaria de Constitucionales Lucas Pica pidió su devolución a comisión porque “no logramos el consenso necesario en el bloque”.

Un “impacto mediático” a partir del Daniel equivocado

El abogado Diego Broggini habló del impacto mediático que se busca con la causa por los supuestos certificados médicos truchos, fue después que identificó a Daniel Vila “el dueño del multimedios América” entre los conectados de manera virtual a la audiencia judicial del pasado jueves. “No creo que sea el que usted dice” le dijo al pasar el juez de Garantías Adrián Dvorzak, a cargo del proceso.

Neuquén

La calculadora de avales del MPN

El MPN volvió a poner en marcha la calculadora de avales. Jorge Sobisch se quejó porque, según planteó, había que reunir 9.000 firmas en un mes y sacó cuentas como si la tarea dependiera de una sola persona. Sin decirlo dejó al descubierto el nudo azul que apretaron Jorge Sapag y Omar Gutiérrez y que Figueroa cortó.

La comparación llegó rápido: Marcelo Rucci, con su armado Fuerza Rionegrina y Federal, reunió más de 3.000 afiliaciones en apenas 24 horas. Si la matemática sigue mandando, en tres días estaba listo el trámite. En política, como en la almacén, a veces conviene preguntar si alguien más ayuda con las bolsas. El espacio informó que superó el mínimo de 2.462 afiliaciones fijado por la Justicia Federal Electoral. Listo. Ok.

Leticia sacó la raqueta, ojo

Leticia Esteves volvió a las pistas. La ministra de Turismo tomó la raqueta, pasó por el Ruca Che, hizo una demostración y retomó su faceta de influencer para mostrar un resumen de la Copa Davis. Como Rolo Figueroa ya hizo su tirito a pie pelado en ese piso, queda una misión para Marita Villone: organizar el partido gobernador-ministra. Después, que hablen apuestas.

El PJ sumó otra camiseta

El PJ neuquino suma capítulos a su novela de alineamientos. Darío Martínez y Pablo Todero se fueron con Mirna Gómez a un acto con Axel Kicillof y, foto mediante, dejaron bastante clara la postal. Así aparece otro nombre en la mesa: los axelistas. Ya estaban los parrilistas y los figueroístas. Ahora hay una tercera silla con el ojo en Buenos Aires. ¡Es para Oscar, que lo mira por TV.!

Diego no quiere perder en nada

Diego Victoria no parece dispuesto a perder ni en la cocina. El intendente de Aluminé, que sigue entre los jefes comunales con más seguidores en redes, se prepara para el concurso de la Mejor Empanada de Aluminé 2026. Con Darma se puso a amasar y rellenar. La pregunta es quién será el jurado. Dicen que es un chef amateur de excelencia. Habrá que probarlas fuera de Aluminé.

La hidro que puede traer problemas

Esteban Cimolai salió de noche con una hidro y se puso a limpiar Centenario. El intendente mostró el operativo y explicó que arrancaron por Perú y avenida del Libertador. Todo muy prolijo, hasta que apareció una preocupación municipal: ¿y si Mariano Gaido toma nota? Cristian Haspert deberá mirar de reojo sus limpiezas nocturnas. Gaido ya lo está pensando. ¡ Cimolai, no des ideas ahora.!