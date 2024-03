Figueroa, ATEN y el gabinete que vivió

Rolando Figueroa pudo clausurar esta semana su primer conflicto docente con ATEN, una suerte de bautismo por el que deben pasar todos los gobernadores en Neuquén. Fueron en total 11 días de paro que al Ejecutivo le resultaron inentendibles, convencidos de que tenían la «mejor oferta del país».

«Hablás con otros gobernadores y hay mucha desesperación. Lo que hicimos nosotros es un esfuerzo muy grande», repitió un funcionario para graficar lo extraordinario de la propuesta. El gremio también lo señaló: no naturalizar, por repetido, haber conseguido un acuerdo anual atado a la inflación.

El gobierno se anotó no haber cedido en la actualización de enero y, aunque el decreto no tuvo un efecto automático de levantar el paro, si actuó de precipitador para apurar una salida.

En la memoria de los docentes, en particular de quienes comulgan en la posición más «moderada» de ATEN, todavía resuena el conflicto del 2013 que terminó sin conquistas ni devolución de los días de paro. Es un tema sensible siempre y, por lo mismo, la herramienta de la que echan mano todos los gobiernos para encauzar una resolución cuando parecen cerrarse todos los caminos.

El de Figueroa la usó rápido y a fondo. No solo se ocupó de descontar las jornadas de huelga, sino que el decreto supeditó el cobro de las esperadas sumas extras, que se pusieron ahí para compensar la inflación del mes que no se pagará, a la asistencia de los maestros a las aulas.

El gremio comprobó la veracidad de la amenaza el lunes, cuando comenzó la liquidación de los salarios que finalmente se pagaron el jueves. Fue el acelerador para que el gobierno vuelva a convocar, prácticamente sin nada más para ofrecer que devolver los días.

No hay nada nuevo en el guion de esta provincia. No lo fue tampoco la organización de «docentes comprometidos», llamada Red de Aulas Abiertas, que arengó la participación en las asambleas para levantar el paro. Esta vez no fueron los famosos «padres autoconvocados», pero casi.

El gobierno no dará explicaciones por eso, pero que un grupo supuestamente espontáneo, salido de la nada una semana antes de la aceptación, tenga los recursos y la agenda de contactos para enviar un newsletter a toda la planta docente de la provincia es, por lo menos, para sospechar. Raro.

No es nuevo tampoco el silencio de Figueroa ni sus funcionarios, quienes se guardaron esmeradamente el tiempo que duró el conflicto. El récord sigue siendo de Omar Gutiérrez, quien permaneció más de 50 días sin hacer declaraciones por los cortes de ruta de los autoconvocados de Salud.

El gabinete de Figueroa sale entero de esta primera disputa, pero de ningún modo sin daños. El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y la de Educación, Soledad Martínez, quedaron expuestos como cabezas de la negociación. Es curioso que Lucas Castelli, el responsable de la ahora jerarquizada cartera de Trabajo, haya tenido el privilegio de quedar al margen de la tarea.

Ya ni siquiera le toca abordar el conflicto con las organizaciones sociales que, sorpresa, también parecen ser responsabilidad de Tobares. El exministro de Jorge Sapag fue quien condujo el diálogo con los gremios. Es accesible, moderado y tiene la experiencia que el resto no para posicionarse como interlocutor natural con los dirigentes sindicales. Por lo mismo quedó en un feo offside cuando Figueroa firmó el decreto que cerró la negociación con ATEN que él prometía dejar abierta.

También ingrata fue la tarea de la ministra de Educación, a quien le tocó ser la cara visible de la medida. El encono de la militancia más dura del gremio, además, fue con ella antes que con su par de Gobierno.

En el frente Neuquinizate no todos tuvieron la misma suerte cuando el gobernador repartió funciones. El tiempo dirá si esa distribución de responsabilidades incluyó o no deliberados fusibles.