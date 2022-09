La interna de señales abiertas

El diputado nacional del MPN, Rolando Figueroa, se ha transformado en lo que los que integran su profesión, ciencias económicas, denominan como producto estacional.

Hay un fenómeno conocido por los economistas como un precio de “mercado de equilibrio”. A medida que el precio de un producto se eleva, aumenta la cantidad ofrecida y disminuye la cantidad demandada, y viceversa. El precio de mercado aumentará o disminuirá hasta cuando las cantidades ofrecidas y demandadas sean iguales, o sea, hasta cuando se alcance un “equilibrio”.

En el MPN aún no se llegó a alcanzar ese equilibrio y depende de cómo se comporte la estacionalidad del producto Rolo para que se llegue, con buen precio, al 13 de octubre o bien, siga en ese escalón y vaya por fuera del partido, situación que le generaría mucho dolor de cabeza con un riesgo que, en otras ocasiones, ya ha tomado.

El líder de la lista Azul Jorge Sapag sacó a relucir la trastienda de las negociaciones que, si bien no se conocían públicamente en el sótano del poder se sabían, lo llevaron a decirle que no a Rolo porque éste había pedido que quería ser candidato de esa agrupación partidaria, pero no en un segundo o tercer plano, sino en el primer lugar. “Ya tenemos un capitán”, le dijo.

La declaración alejó fantasmas dentro de la misma lista azul donde anidan suspicacias y sospechas en relación a que Sapag podía llegar a dar un volantazo a favor de Rolo, apremiado por encuestas propias y ajenas.

Ramón Rioseco y su socio Oscar Parrilli, ya veteranos en lidiar en elecciones con el MPN, se sacaron una foto y propusieron internas abiertas el mismo día que las puso el partido provincial: domingo 13 de noviembre. Se especuló con que la decisión con cierta dosis de chicana era para facilitar que Figueroa se pueda presentar por el partido que quiera, en una u otra interna y así obtenga lo que le pidió a Sapag y le fue negado.

Los dirigentes azules hacen cola para utilizar metáforas que lo tienen a Rolo como destinatario. Para los feligreses que asisten al templo de Sapag tener un contrincante es lo mejor que puede pasar porque como escribió Umberto Eco, una forma de cohesión hacia adentro es construir un enemigo afuera. Si confiaran en que Marcos Koopman ocupará el sillón mayor de la Provincia no gastarían energías en crear mecanismos dialécticos de “nosotros y ellos”.

“Sacar los pies del plato” (Ana Pechen). “Es mi segunda familia y los que no la respetan que tomen el camino que quieran” (Gloria Sifuentes). “No se puede cambiar de camiseta de acuerdo a la conveniencia” (Mariano Gaido). “Hasta el 13 de octubre tiene tiempo de jugar a las escondidas, ese día es el plazo para anotarse o no en las internas” (Jorge Sapag). “Mi abuelo Pastor me dijo que la política era no cambiar de camiseta de la noche a la mañana” (Omar Gutiérrez).

La chicana de los frentetodistas puede servir para que el producto Rolo aún tenga demanda después del 13 de octubre cuando finalice el plazo para anotarse en las internas abiertas del MPN. El otro sector interno del partido, la lista Azul y Blanca de los petroleros, tras enviar una sugestiva carta que fue leída en el acto de proclamación de autoridades (azules) marcaría que tendrá una actitud de acompañamiento más que se confrontación. Si se confirma en la práctica se verá el costo.

La demanda del producto Rolo también tiene otro mecanismo de mantenimiento, aunque tiene riesgos de tocar sensibilidades ajenas. Meter el dedo en la llaga que tiene Gutiérrez y que no sabe, no puede o no quiere sanar: la estafa con planes sociales. Ya se observó una intervención de Sapag que le dio una interprestación (rara) al tema y mencionó al Tribunal de Cuentas. De mantener el tema sin que se tome una decisión política de separación en el gabinete puede servir para incrementar el precio del contrincante interno que se generó y una baja hacia el “capitán” azul.