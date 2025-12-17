La promoción turística del verano rionegrino

La promoción turística crea en la población una actitud esclarecedora y enriquecedora respecto de la actividad de los viajes.

La divulgación en la prensa escrita, radial, televisiva, redes sociales, entre otras, referidas al turismo genera un poderoso estímulo para los viajes, que coordinados publicitándolos adecuadamente crean, desarrollan y consolidan a los mercados turísticos mundiales.

Ya hace más de 45 años, en mayo de 1979, en Asunción del Paraguay, durante el congreso de COTAL –la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina- el entonces vicepresidente de Internacional, Josehp Burnett destacó ante empresarios del sector –entre los que se encontraban empresarios de Bariloche, entre ellos recordamos a Gustavo Ezquerra- que “se debe convertir a la población en divulgadores de los atractivos turísticos, y para ello está la publicidad”. Es fundamental para que se conozcan los lugares turísticos e interesar a la gente a que los visiten.

Cabe señalar que la ONU Turismo –el órgano de las Naciones Unidas para la mencionada actividad- destaca que dar a conocer los atractivos y recursos culturales, naturales y de servicios es esencial para que los recursos y la oferta se conozcan y se use de forma sostenible.

El doctor en Turismo de la Universidad de Nebrisca, Francisco Rivero, destacado periodista español que se desempeñó en la Dirección General de Turismo, nos expresó que “un destino bien difundido y promocionado es un patrimonio económico que crea riqueza y puestos de trabajo en la zona donde se encuentre”. Presente en el reciente congreso mundial de SKAL, en Cusco, nos dijo que “el secreto de la comunicación turística se basa en dar mensajes a través de todos los medios existentes” que puden difundir una imagen positiva del destino.

Una variedad poco conocida

También nos dio su opinión Tete Coustarot, reconocida conductora y modelo rionegrina: “me parece fundamental la promoción turística, lo que uno no conoce es imposible que lo visite o le atraiga. Uno no puede querer lo que no conoce, así que la posibilidad de que haya explicaciones de distintos sitios es muy importante”. Se mostró como una turista permanente. “Me impacta viajar. Por ejemplo, hay un destino al que siempre quiero volver, Estambul, porque me parece una mezcla de Oriente y Occidente, es algo fenomenal, muy atractivo”, graficó.

Quien fuera Reina de la Manzana en Río Negro nos dijo que “la provincia tiene todos los recursos turísticos” y tendría que tener una promocion más importante. “Porque a lo mejor mucha gente cree que la provincia solo es Bariloche, pero tiene tanto más, es tan variada: la costa, con todos los lugares increíbles; el Valle que es muy impresionante; toda la parte de la meseta patagónica, ahora con todos los descubrimientos fósiles. El atractivo de montaña, cordillera y el mar. Sin ninguna duda lo mejor”, destacó.

El rol de la ATUR

Todos esos ejemplos hemos observado son similares y aumentados en el accionar por Diego Piquín, el CEO de la ATUR –Agencia Turismo Río Negro- quien con una acreditada experiencia en el empresariado nacional e incluso conduciendo durante años el Emprotur, el ente promotor del turismo de San Carlos de Bariloche.

La ATUR ha dado sus primeros pasos con una planificada promoción de los recursos turísticos de todo el ámbito rionegrino.

Para Piquín “la campaña de verano sobre los recursos turísticos de Río Negro viene con el concepto creativo de la Patagonia como un solo lugar, consideramos que la potencia que tiene la provincia a nivel de oferta turística es que reúne a todo lo que la Patagonia tiene para ofrecer desde el turismo”.

Explicó que la campaña comprende diversas acciones y herramientas de comunicación, que se encararon con mayor énfasis en las ciudades emisivas del turismo y también para el turismo de cercanía.

Adelantó una intensa promoción turística de Rio Negro a realizarse en breve en la plaza Francia de Buenos Aires, que comprenderá un stand con pantalla gigante, con demostraciones gastronómicas rionegrinas.

Uno de los anuncios de relevancia de Piquín, tras reunirse con las autoridades de Aerolíneas Argentinas, fue el avance en la gestión sobre la conectividad de esa empresa aerocomercial entre Viedma-Buenos Aires, que en la actualidad es de cuatro frecuencias semanales, para que se la lleve a seis. También dijo que en el próximo invierno se volverán a realizar los vuelos entre San Pablo (Brasil) y Bariloche. La empresa de bandera argentina lo hará diariamente y la aerolínea GOL lo realizará tres veces por semana.

La promoción del verano rionegrino, con sus múltiples posibilidades de la oferta turística, es como solemos denominarla: turismo de los Andes al mar.

(*) Licenciada y Experto en turismo.