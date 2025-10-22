La recolonización argentina

Interrogantes. Los que dejó la cumbre entre Donald Trump y Javier Milei.

Todo marcha de acuerdo al plan. Fueron las palabras del Presidente en el mes desde abril luego de anunciar el préstamo del FMI. A esa fecha la Argentina en 16 meses de gestión ya se acercaba a los US$ 100.000 millones /( entre deuda de dólares y en pesos a su conversión oficial ) de deuda nueva en esta etapa – creo definitiva por varias décadas – del inviable proceso de desarrollo Nacional . Esa cifra ha sido superada. Como advertimos al inicio del “enloquecido experimento “iniciado , el plan de endeudamiento público y transferencia de activos públicos marcha viento en popa .

El plan a corto plazo fue recibir dólares de exportaciones, blanqueo y endeudamiento ( en pesos y en dólares ) pagando en pesos altas tasas de interés con un dólar oficial artificialmente bajo. En alguno momento se tomó deuda al 110% anual en plazos que se fueron haciendo más cortos, generando una bola de deuda en pesos que actualmente tienen vencimientos de billones todos los meses y que se renueva a corto plazo aumentando cada vez más la tasas de interés o dolarizando esos títulos emitidos en moneda Nacional .

La desaparición de los planes sociales – los famosos planeros que parecían el principal de nuestros males – el recorte fenomenal de jubilaciones, la desaparición de 17.000 industrias y cerca de 280.000 puestos de trabajo registrados por “el dólar recontra barato”, haber despedido a más de 55.000 empleados públicos parece no haber alcanzado . El maravilloso “ajuste más grande de la historia de la humanidad” uno de los tantos delirios que afirma cotidianamente el presidente son otra manifestación de la perfecta sincronización del plan .

El proceso de adjudicación de concesiones mineras y áreas energéticas a empresas nacionales (algunas creadas ayer a la noche ) y extranjeras, la privatización de otras, junto a la pretensión de “vender todo lo posible “ (frase del “ coloso “ funcionario Sturzenegger como lo llama el presidente, uno de los grandes endeudadores argentinos en las últimas décadas ). Hoy los números del disparatado presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo muestra que el ajuste fiscal debe continuar profundizándose para llegar a otro superávit fiscal primario del 1,5% del PBI el año que viene (sin contar pago de capital e interés de deuda).

Por cierto el esfuerzo cada vez deberá ser mayor dado que la recaudación impositiva se ha desplomado (ARCA). En el año 202 la caída sostenida de la recaudación es mes a mes. Pregunta de colegio primario ¿ cómo se pagan los intereses de la deuda sin superávit fiscal ?

Respuesta : con más deuda o restructurando la misma. La pregunta es solo por los intereses, el capital es deuda perpetua e impagable, excepto mediante una reestructuración agresiva como las del 2003 .

El plan marcha bien, la dependencia por deuda es continuada por décadas, el acreedor puede imponer así sus condiciones.

A esta panorama social y económico que venos en la calle y lo hablamos con la gente cada día – no es hora de mentirnos a nosotros mismos y negarnos porque somos furiosamente “anti” algo – llega el nuevo desembarco colonizador de los EE.UU.

Nosotros los llamamos, quienes fueron votados para conducir Argentina y las elites nacionales que tienen el poder real y que literalmente “ encerraron “ al presidente en noviembre y diciembre del 2023 en el hotel Libertador de Buenos Aires, imponiéndole funcionarios y la política que ha desintegrado a la Argentina. ¿ En serio creyeron que el presidente sabía de Economía y venía a purificar la política Argentina ?

El espectáculo bochornoso y humillante que padece nuestro país, con un Presidente que muestra tuits en un papel al lado de Trump y minutos después le dice “ya están contentos , ahora pueden irse”, o cuando amenaza afirmando “si no votan a Milei no ayudamos más a la Argentina“ nos debería dar vergüenza de sentirnos argentinos. Es tal la sumisión y el verso de todo en un país absolutamente fundido, haciéndonos creer que mediante la firma apurada de una carta de intención con una empresa de inteligencia artificial se va construir en la Patagonia una planta de 25.000 millones de dólares .

La recolonización con espejitos de colores para tratar de mantener en el Gobierno a esta “ criatura” viene por los enormes recursos naturales que tenemos bajo nuestros pies. Hoy son escasos e imprescindibles para la vida y el desarrollo humano.

Recursos que los EE.UU. necesita a través de sus empresas desesperadamente porque está en plena caída (falta mucho para verla ) y lo único que le va quedando es la amenaza y la guerra , porque su moneda ( el dólar ) es cada día mas repudiada por el mundo que ha emergido. Decenas de países que comercian mas democráticamente en sus propias monedas, que acumulan oro y que se alejan de un Occidente agonizante .

Los líderes occidentales son incapaces de representar a nadie . Vean las humillaciones diarias con que Trump somete al gobernantes de Gran Bretaña, Canadá , Francia o Alemania, al igual que al de Argentina . Lamento creer que el tren de la historia ha pasado para nosotros, nos invitaron a participar y lo rechazamos; parece que nuestro destino es colonial. Ojalá me equivoque.

* Abogado, docente de la facultad de Economía, Unco .