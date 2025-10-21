El dólar tocó el techo de la banda este martes y el BCRA tuvo que intervenir: vendieron U$S 45,5 millones

Pese a los esfuerzos del gobierno argentino y el respaldo de los Estados Unidos, la cotización del dólar sigue en alza y el oficial trepó a $ 1.515, mientras que el mayorista rozó el techo de la banda y obligó a otra intervención oficial para frenarlo.

El presidente, Javier Milei, insistió este martes que no habrá devaluación del peso luego de las elecciones del domingo y afirmó que el swap de monedas que se acordó con Estados Unidos servirá para defender la moneda nacional.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reiteró el pleno respaldo de la administración de Donald Trump al Gobierno y afirmó que el apoyo financiero es un “puente” para estabilizar la economía y negó que sea un “rescate”.

Pese a este cúmulo de declaraciones, los inversores externos y los ahorristas locales siguen demandando dólares.

En una entrevista con la TV pública, Milei explicó que el swap ayudará a sostener la banda de flotación porque liberará recursos del Banco Central.

“¿Cuál era el temor que estaba manifestando el mercado? Que si tenemos las reservas de libre disponibilidad y vamos a pagar la deuda no se puede defender la banda cambiaria. El swap lo que hace es que los dólares que están en el Banco Central se puedan usar libremente para defender la banda cambiaria”, indicó el jefe de Estado.

Milei añadió que “si llegado de enero nosotros no tenemos acceso a los mercados internacionales (porque no bajó el riesgo país), ejecutamos U$S 4.000 millones del swap y pagamos deuda. Y si, llegado el mes de julio, de vuelta, no pudiéramos acceder a los mercados, ejecutamos otro tramo y pagamos los U$S 4.500 millones”.

De esta forma, el presidente ratificó que no habrá cambios en el régimen monetario pasado el turno electoral del próximo domingo.

Para sostener las expectativas e intentar mantener bajo control a los mercados, Bessent reiteró un apoyo pleno al mandatario libertario con un nuevo posteo previo a la apertura de los mercados de este martes.

El jefe del Tesoro aclaró que el apoyo financiero es un “puente” para que el país logre estabilizarse y negó que se trate de un “rescate”, calificación que da una imagen de una economía en crisis más asociada a la frase “Argentina está muriendo” que el domingo pronunció Trump para justificar el auxilio ante las críticas internas.

“No queremos otro estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”, señaló Bessent.

El secretario remarcó que “Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un futuro económico mejor para Argentina, no un rescate”.

El funcionario americano añadió que “el Presidente Trump está liderando el camino en el Hemisferio Occidental y nuestra Administración apoya los actuales planes de reforma del Presidente Milei y su prudente estrategia fiscal para hacer que Argentina vuelva a ser grande”.

Bessent enfatizo que “el presidente Milei se ha esforzado por revertir políticas económicas irresponsables anteriores, como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente. Justo este mes, el FMI reiteró su pleno apoyo al sólido programa económico de Argentina”.

En ese sentido destacó que “los esfuerzos del presidente Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo, son cruciales”.

En el posteo que se refirió a la Argentina, Bessent también dejó señales para la situación interna de los Estados Unidos.

“La agenda económica ‘América Primero’ de Donald Trump ya ha proporcionado más de U$S 2 billones en recortes de impuestos para los estadounidenses de clase media, impuestos más bajos y menos burocracia para las pequeñas empresas, y la fortaleza en el escenario mundial para contrarrestar a nuestros adversarios y apoyar a nuestros aliados”, sentenció.

En ese sentido indicó que “mientras trabajamos para estabilizar y asegurar el Hemisferio Occidental y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro, el Tesoro ha firmado un acuerdo de estabilización económica (swap) con el Banco Central de Argentina”.

El dólar siguió en alza

Pese a las reiteradas declaraciones, los locales y los externos siguen comprando dólares.

En consecuencia, el Banco Nación debió elevar el precio oficial a $ 1.465 para la compra y $ 1.515 para la venta.

Esto fue reflejo de lo que sucedió en el mercado mayorista donde la cotización operó al alza desde el inicio de la rueda y la cotización llegó al techo de la banda -$ 1.491- por lo que el Banco Central vendió U$S 45,5 millones para defender ese umbral. Operadores también sostienen que en $ 1.490,5 hubo ventas del Tesoro de los Estados Unidos. Finalmente cerró la rueda a $1.490,50, a solo 57 centavos del margen superior.

En el resto de los mercados la situación estuvo más picante. El MEP se ubicó en $ 1.590, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) escaló a $1.612.

El “blue” quedó en $ 1.525 para la compra y $ 1.545 para la venta. En Córdoba se pagó $ 1.561.

En tanto, los bonos de la deuda pública operaron en baja, mientras que el riesgo país es de 1048 puntos.

En la plaza accionaria, el MERVAL rebotó y subió 1,2%, mientras que los ADRs tuvieron resultados mixtos.