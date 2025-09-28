La segunda vuelta se inicia el 27/10

El gobernador es el promotor de los candidatos de La Neuquinidad y el orador principal de los actos (Gentileza)

En la cuenta regresiva hacia las elecciones del 26 de octubre, la escena política neuquina muestra un clima de disputas estratégicas que trascienden las candidaturas y se proyectan sobre la definición de un modelo de poder provincial.

La alianza La Neuquinidad, conducida por el gobernador Rolando Figueroa, consolidó un discurso con doble interpretación: la defensa de la autonomía provincial y, al mismo tiempo, una señal de diferenciación respecto del gobierno nacional.

Poniendo el cuerpo a la campaña, Figueroa insiste en que los debates de la política nacional poco resuelven los problemas cotidianos de los neuquinos.

Bajo ese argumento sostiene que, de ser electos, sus candidatos no responderán a órdenes externas y actuarán en defensa de los intereses locales.

Esa postura presentada como pragmatismo, con ejemplos como el apoyo a la Ley Bases, en cuya sanción el voto neuquino no resultó decisivo, pero que permitió ratificar la propiedad provincial de los recursos naturales, tras un complejo entramado legal que los había puesto bajo control de la Nación.

Sin embargo, existe una segunda lectura que proyecta a Figueroa como opositor más explícito al presidente Javier Milei.

En Zapala, el mandatario provincial advirtió que “no vamos a arrodillarnos ante nadie de Buenos Aires y tampoco ante otros países a rogarles que nos presten plata”, frase pronunciada pocas horas después de que el jefe de Estado nacional celebrara un respaldo financiero de Donald Trump.

La señal resulta clara: marcar distancia para diferenciarse tanto de la administración libertaria como (antes) del kirchnerismo.

En ese terreno aparece Nadia Márquez, diputada nacional y exintegrante del Frente Neuquinizate, que en 2023 se incorporó a La Libertad Avanza.

Márquez ofrece una propuesta opuesta a la de Figueroa: afirma que votarla significa apoyar las reformas de Milei en el Congreso y sostiene un discurso de confrontación directa contra el kirchnerismo, al que responsabiliza por los desaciertos de las últimas décadas.

El escenario neuquino se completa con un factor interno: el mensaje que Figueroa dirigió en Zapala a los intendentes.

Allí recordó que el 27 de octubre comenzará la segunda etapa del mandato de todos los jefes comunales y del propio gobernador.

El tono del discurso dejó entrever una advertencia: la performance electoral definirá tanto el capital político de los intendentes como su eventual continuidad.

La ausencia del intendente Mariano Gaido, impedido de buscar la reelección, y la presencia destacada de su jefa de Gabinete, María Pasqualini, confirmó la dirección del mensaje.

En el plano nacional, Figueroa intentó posicionarse como articulador de un frente patagónico, aunque esa estrategia no prosperó.

Los gobiernos de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego optaron por marcar distancia y el neuquino terminó estableciendo un vínculo de mayor cercanía con Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

Esa sociedad política, sin embargo, tiene un límite evidente: cada mandatario debe defender sus propios logros dentro de sus fronteras aunque actúan en bloque ante el poder económico de las petroleras.

Su apuesta parece clara: sostener un pragmatismo con sello neuquino, capaz de encontrar un punto de acuerdo, parcial por supuesto, con Nación sin resignar el control de los recursos ni la autonomía política.

En definitiva, las elecciones del 26 de octubre en Neuquén no solo pondrán a prueba las candidaturas, sino que marcarán el inicio de una nueva etapa política.

Para Figueroa, ese día será también el punto de partida de la segunda mitad de su gestión, con la ventaja de que, a diferencia de otros, mantiene abierta la posibilidad de buscar un nuevo mandato.