Los números pandemia y las cuestiones urgentes

No son pocas las personas en situación de calle que viven en Roca. (foto: Juan Thomes)

Nos acostumbramos a cifras tan grandes con la pandemia que cuando uno piensa en números menores parecen poca cosa. Y ahí está el error, en creer que todo se mide con números pandemia. La pandemia con sus contagios y muertes fueron un tema excepcional. Nunca manejamos cifras de esa envergadura por ningún fenómeno.

Pero hay un número muy pequeño y grande a la vez que alarma. El muerto de frío en Roca, que desnuda muchas carencias acentuadas en tiempos de crisis. Ese muerto es apenas una pequeña porción ante otras tragedias. Pero en la pandemia no teníamos mucho por hacer por el otro. Cuidarnos, seguir consejos, vacunarnos. En este caso, en el del frío sí se puede hacer y la responsabilidad primaria es de los gobiernos locales y provinciales.

No es mucha la gente que vive en la calle, y es poco lo que se hace por ellos.

No hay razones que justifiquen desatención cuando cada ciudad podría y debería tener un refugio para pasar la noche. Acá las cuestiones presupuestarias no son excusa para no hacer, porque el costo de un refugio es infinitamente menor al valor de una vida.

Una muerte de frío es una crueldad en sí misma, porque quien padece esa situación no elige estar ahí, simplemente no puede estar en otro lado.

Dos de los testimonios recogidos en la noche por Río Negro tienen un eje en común. Los dos tienen trabajo informal en Roca, pero no les alcanza ni para pagar una pieza donde vivir. Y acá no hay espacio para el debate, hay urgencias por resolver.

No son las cifras horrorosas de la pandemia ni las víctimas del narcotráfico en Rosario, pero sí son cifras que dan escalofríos porque la muerte de frío encierra muchas enseñanzas y mensajes. No hay que ignorar a quienes son víctimas del frío, hay que sacarlos de la calle porque en definitiva es una de las obligaciones del Estado.