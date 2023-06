Los primeros pasos de Comunidad

En la transición del gobierno provincial se presentan situaciones en las que el saliente gobernador, Omar Gutiérrez, no se muestra inquieto por decisiones que debe (o pueden) se consultadas por su sucesor, aunque afirman que no es un cogobierno. Fuera del ámbito institucional, el meramente político tuvo episodios en los que se demostró estrategias que podrían ser leídas como hojas de ruta hacia la incógnita de cómo equilibrar intereses (hasta contradictorios) en el partido Comunidad.

En la transición institucional se anotó la ley que habilita a usar los fondos del fondo anticíclico para cubrir el rojo de las jubilaciones en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, con el concepto de que no tenía sentido guardar plata y pedir prestado a tasas altísimas para asegurar el funcionamiento del Estado.

La foto de Rolando Figueroa con el ministro de Economía y ahora precandidato a presidente Sergio Massa y la secretaria de Energía, Flavia Royón, fue el segundo elemento de la transición compartida. El gobierno provincial había fijado posturas retóricas de defensa de la propiedad de los recursos y pidió compartir la administración de las represas. Pero no pasó de ese punto. “Dejámelo a mí que yo me encargo”, dice que le dijo Figueroa a Gutiérrez antes de reunirse con el ministro y la secretaria y obtener la promesa de una convocatoria que se diluyó en las urgencias de la realidad. El resultado es que, sin avisarle a nadie, Royón vino a Neuquén y junto al ministro de Energía Alejandro Monteiro abrieron la válvula en Tratayén para comenzar a llenar el gasoducto Néstor Kirchner. El neuquino dice que le recordó a la salteña el compromiso del tema, pero nada más.

El MPN Azul sin la mística de las elecciones diluyó el reclamo por las represas que, en otra ocasión, hubiera tenido muestras similares a las de “no al caño” de los 80 cuando se oponía a que se hiciera el Neuba II sin garantizar la separación de los gases en origen. Al menos eso es lo que quedó demostrado. Se lo disfraza con el argumento de que las represas son del Estado nacional y que, en todo caso, se le cobrará el uso del agua aunque tampoco se avanzó en esto más allá de tomar “como parámetro” lo que le cobran a las petroleras para la explotación de Vaca Muerta.

En el plano político, Comunidad mostró fortaleza en el avance de disputa del poder en Cutral Co, a los Rioseco, y en Huincul al MPN Azul. El impulso se frenó cuando la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, dijo que si se le paró de manos al gobernador en funciones no tenía problemas en hacerlo frente al electo. No tenía nada personal contra Julieta Corroza que quería la revancha en la intendencia pero su límite era que no iba a darle la mano, como si nada hubiera pasado, a Sergio Soto, Sotito, del MPN y mucho menos a Andrés Peressini, el exjefe comunal con quien la separa una extensa distancia.

Fueron días de indecisiones y versiones, hasta que se tomó una decisión salomónica. Le dejan a Ruiz que lleve su candidato y a Corroza la ungieron como la primera ministra, aún no se sabe en qué cartera. Figueroa vivió en carne propia el hecho de que lo dejaran de lado en decisiones oficiales después de haber ganado las elecciones como si no hubiese aportado nada para hacerlo. Por lo tanto no quería hacer lo que le hicieron a él que se materializó en un detalle: el cambio de la llave de la residencia oficial de la costa que nunca pudo utilizar.

Competir con el MPN en una ciudad, hacerlo contra el MPN en otra, apoyar un candidato de un partido aliado en una tercera y resolver cuestiones como lo hizo Salomón. Las claves de lo que se asoma como estrategia de equilibrio, sin olvidar el guiño al MPN Azul para las PASO. En este caso es probable que haya un aval disimulado porque los compromisos con aliados lo llevarán a hacerlo más directamente con los partidos nacionales. En este esquema se vislumbra un escenario difícil: buena relación con Massa y agradecimiento por apoyo a candidatos que competirán con él. Son los primeros pasos.