Milei contra la vía del medio

Mauricio Macri pidió a cada presidente del PRO hacer el mejor acuerdo posible y si el mejor acuerdo posible no fuera el ideal, aconsejó hacer la mejor elección posible. Entre los que recibieron ese pedido estuvo el rionegrino Juan Martín que firmó la alianza con La Libertad Avanza en el despacho de Lorena Villaverde en medio de la derrota parlamentaria del mileismo. Dos días después el embargo judicial a la diputada cayó como una bomba en despachos nacionales y también en la interna amarilla. “Entre lunes y miércoles puede estallar todo”, alertó un dirigente sobre el futuro del acuerdo tras recibir decenas de mensajes expresando tanto malestar como preocupación con la noticia.

Ese mismo miércoles se vio a Aníbal Tortoriello conversando con Martín en el salón de Pasos Perdidos tras dos años sin mediar palabra entre ellos. Probablemente hayan hablado sobre la cláusula que pusieron a LLA para retirarse en caso de incumplimiento del contrato electoral. Hubo además alguna palabra al pasar con el candidato a senador de Fuerza Patria Martín Soria.

La incomodidad y la desconfianza no son exclusivas de los patagónicos. Tortoriello le pidió a Lule Menem y a Martín Menem el primer lugar en la lista mientras Martín aclaró que aceptaría un segundo lugar y cedió como lo hizo el PRO de la Ciudad de Buenos Aires y el de la Provincia.

Los amarillos están atrapados. El Presidente se quedó con su discurso y su electorado mientras que el cierre de alianzas –casi una claudicación- deja ahora poco margen de supervivencia a los tradicionales partidos políticos pero a la vez multiplica opciones intermedias como el armado de gobernadores.

En Capital en esa vía del medio se alistó una alianza de Elisa Carrió con su otrora amiga Graciela Ocaña y también Martín Lousteau lanzó junto a Facundo Manes el espacio Ciudadanos Unidos, un frente con el GEN y socialistas conversado con el santafesino Maximiliano Pullaro y en línea con los gobernadores de “Provincias Unidas”. Incluso en tierra porteña se lanzará el rosarino Esteban Paulón con un movimiento ciudadano y quizás haga lista propia, si rompe con el kirchnerismo enojado con Sergio Massa, el espacio de Juan Grabois.

De la misma manera en Buenos Aires se multiplicaron opciones y además de LLA, Fuerza Patria y Somos (UCR, más intendentes del PRO, vecinalistas y peronistas) se agregó el espacio de Emilio Monzó y Margarita Stolbizer , dos de los que inclinan la balanza parlamentaria, ahora contra el Presidente de la Nación. Aunque los gobernadores hacen frente a la presión, parte de todo ese cambalache derrama desde el Río de la Plata hacia el interior.

La atomización –que facilitan sellos provinciales como los de Río Negro y Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta, Misiones, entre otros – se vuelve protagonista en el Palacio Legislativo donde ahora el Gobierno sufre derrotas que el Presidente aprovecha para su campaña electoral. Así lo hizo el viernes en una cadena nacional en la que describió un escenario apocalíptico, amenazó con suba de impuestos y acusó a los legisladores de buscar “la quiebra nacional”.

“Nadie cree en el otro, por eso muchos quieren liderar y arman lo propio”, reflexionó ante este diario un experimentado porteño que no está a gusto con su armado electoral. De hecho casi nadie está cómodo como no lo estuvieron los rionegrinos que firmaron con Villaverde o Macri que evitó la foto con Karina Milei. No así Cristian Ritondo y el marplatense Guillermo Montenegro que posaron con el Presidente y su hermana vestidos con buzos similares a los que usan los egresados de los secundarios, en este caso full violeta.

En la misma postal tomada en La Matanza estuvo Patricia Bullrich confirmando que en octubre será candidata. Como efecto secundario en el Senado condicionará a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Milei se juega además su mejor carta con la candidatura a diputado del ministro Luis Caputo que representará la defensa del plan económico. “No existe la vía del medio”, lanzó el jefe de Estado tras puntear ausentes y abstenciones de exaliados en la derrota del 12 a 0.