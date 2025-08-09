Tras los anuncios de Javier Milei, gobernadores y la oposición avanzan con su agenda en el Congreso

Javier Milei salió en cadena nacional este viernes a la noche para apuntar contra el Congreso por el revés legislativo del pasado miércoles. En su discurso anticipó que enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos que incurran en déficit fiscal. Mientras tanto, la oposición y gobernadores buscarán avanzar con su propia agenda esta semana.

Este miércoles la Cámara de Diputados se debatirá el dictamen sobre los proyectos que regulan el reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y otro que hace coparticipable el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Las dos iniciativas fueron impulsadas por los gobernadores para conseguir más fondos para las provincias. Ya lograron tener la media sanción del Senado y, tras el emplazamiento aprobado en Diputados, serán debatidas en las comisiones de Presupuesto y de Energía y Combustible.

La jugada que planea la oposición

Mientras las provincias se aferran en conseguir ese dictamen, el peronismo y los bloques no dialoguistas ya adelantaron que apoyarán el proyecto. Sin embargo, también buscarán agregarle otro revés legislativo al Gobierno.

En este sentido, intentarán atar esos dos proyectos en una sesión que tenga también en su temario los vetos de Javier Milei al aumento de las jubilaciones, la emergencia en Discapacidad y la prórroga de la moratoria previsional.

Según informó Clarín a través de declaraciones off the record, legisladores no peronistas aseguran que no van a poder votar en contra de un aumento a los jubilados si «los estafaron a principios del año pasado cuando se disparó la inflación».

Aún así, la oposición deberá conseguir también del apoyo de diputados que responden a los gobernadores, quienes en la última sesión mostraron distintas posiciones para votar o a favor del financiamiento universitario o de la emergencia en el hospital Garrahan.

Por este motivo, el peronismo buscará convocar una sesión para el 20 de agosto para debatir los proyectos de los gobernadores y los vetos de Milei, con la intención de sumar apoyo de los espacios «heridos» con el cierre de listas de cara a las elecciones 2025.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya anticipó que el Poder Ejecutivo vetará los proyectos vinculados a ATN y coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos si llegan a ser aprobados por Diputados.