La Justicia rechazó la cautelar y la Municipalidad de Neuquén retomará la obra en calle Mandalari

La Justicia provincial rechazó la medida cautelar que mantenía paralizada la obra de pavimentación y conectividad en la calle Mandalari, dejando sin efecto la suspensión preventiva que regía sobre los trabajos. Con esta resolución, la Municipalidad de Neuquén quedó habilitada para reiniciar de forma inmediata las tareas en el sector norte de la capital, bajo la obligación de cumplir con el plan de gestión y monitoreo ambiental correspondiente.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, confirmó el alcance de la sentencia y remarcó la validez técnica de la documentación presentada: «La Justicia rechazó la cautelar que implicaba la suspensión total; con esto queda sin efecto la medida preventiva y se puede dar continuidad al proyecto».

Exigencias ambientales y difusión a la comunidad

Pese a habilitar la reactivación de las máquinas, el dictamen judicial le ordenó al Ejecutivo local —a través del área ambiental— llevar adelante un control riguroso y seguimiento permanente sobre las medidas de mitigación y prevención de riesgos previstas en el Plan de Gestión Ambiental, con el propósito de minimizar el impacto directo sobre el entorno natural.

Asimismo, la resolución determinó que todas las actuaciones y avances técnicos vinculados a la preservación del sector deberán ser informados y difundidos periódicamente a la ciudadanía. En relación con este punto, Baggio sostuvo que los registros y evaluaciones técnicas «siempre estuvieron a disposición de los vecinos y del tribunal para garantizar la transparencia del proceso».

Conexión estratégica para tres barrios de Neuquén

La obra en calle Mandalari había sido frenada de forma provisoria luego de una presentación judicial impulsada por un grupo de vecinos de la zona, lo que motivó al juzgado a requerir informes técnicos de impacto antes de resolver sobre el fondo de la cautelar.

Desde el municipio remarcaron que el reinicio de las tareas se coordinará en el corto plazo para evitar mayores demoras en el cronograma vial. La traza es considerada un eje clave para la movilidad urbana de la capital, ya que vinculará a tres barrios del sector norte, mejorará los accesos y descomprimirá la circulación vehicular en una de las áreas de mayor crecimiento demográfico de la ciudad.