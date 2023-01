Obras que se prometen y nunca tienen un final

Por Cristián Frers*

El intendente Iván Villagran de Carmen de Areco – Provincia de Buenos Aires aseguró el 30 de diciembre del 2022 que: “se vienen obras que le van a cambiar la vida a la gente” y destacó el apoyo fundamental del Gobernador de Axel Kicillof, para que lo mencionado se realice en tiempo y forma. Destacó que están cerca de la finalización de la totalidad de obras en ejecución, “la gente puede ver todo que se está haciendo”,



¿En verdad? Señor intendente… ¿Por qué hace años que me estoy preguntando por soluciones a la contaminación por fosfatos en el río Areco? Que nunca nadie soluciono.

En octubre del 2019, se me hizo llegar el informe técnico de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) que corresponde al expediente 7520/15 de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires que en la actualidad se encuentra abierto como el expediente 1999/15 sobre la Contaminación por fosfatos (detergentes) en el río Areco.



En el informe se expresa que: ”En cumplimiento de sus funciones el organismo de control, se hizo presente en la localidad de Carmen de Areco, el día 09 de junio del 2017” y continua informando sobre “La Planta depuradora se encuentra en muy malas condiciones, no obteniéndose por parte del prestador dato certero de la capacidad de tratamiento en habitantes y/o m3/h; aunque suponen que trataría el efluente de 30.000 habitantes, menos aún respecto de los barros producidos que directamente no los retiran. Así mismo se comenzó con una obra de una nueva planta que se terminaría en un año y de la que no poseen Pliego de Bases y Condiciones como para saber lo que se está construyendo”.



Los humedales artificiales son zonas construidas por el hombre en las que, de forma controlada, se reproducen mecanismos de eliminación de contaminantes presentes en aguas residuales, que se dan en los humedales naturales mediante procesos físicos, biológicos y químicos.

El agua residual está compuesta de una mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos, suspendidos o disueltos, que provienen de una población después de haber sido modificadas por diversos usos en actividades domésticas, industriales y comunitarias. El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos que tienen como fin eliminar los contaminantes. Reducir la generación de aguas residuales y mejorar su tratamiento es una cuestión prioritaria, ya que es importante disponer de agua de calidad y cantidad suficiente, lo que permitirá mejorar el ambiente, la salud y la calidad de vida. Es muy poca o prácticamente nula las aguas residuales municipales que son tratadas. En Argentina los humedales construidos tienen muy poco desarrollo.



Cuando conocí la localidad de Carmen en Areco en la Provincia de Buenos Aires en el año 2005, me di cuenta inmediatamente de que algo no estaba funcionando bien.

A la altura del Balneario Municipal se veía una espuma blanca sobre las aguas del río. Resulta que esta espuma era el resultado de una alta carga de fosfatos (detergentes) que finalizan en el curso del río debido a los canales pluviales o de desagüe.



Los fósforos cuando llegan al afluente pueden convertirse en nutrientes que contaminan los cauces, dando origen a algas. Este contaminante en los riachuelos restringe el crecimiento de vegetales acuáticos, al introducir los detergentes en las aguas de un curso se multiplica el crecimiento de algas, cuando estas mueren al podrirse producen malos olores disminuyendo la calidad de los afluentes. Los fosfatos pueden provenir de distintas fuentes, las más comunes son las que provienen de los establecimientos de engorde, de las aguas servidas y de los sistemas cloacales.



Es evidente que estamos en el año 2023… Se siguen haciendo esa pregunta: “¿Se vienen obras que le van a cambiar la vida a la gente?” Porque hace años que se viene contaminando millones de litros de aguas de un río y a nadie le interesa, ni a políticos, ni a empresarios, ni a medios de comunicación, ni a profesionales, ni estudiantes y esto es lo más triste… Ni siquiera a la población general…

Durante años estuve hablando de Medio Ambiente, de Salud, de Turismo, de Biotecnología, de Desarrollo Sustentables, estuve haciendo esto, durante los años que viví en la localidad, me fui por falta de trabajo, seguí hablando y a pesar que continúan pasando los años a nadie le importa el tema.

Algunas noches, me pregunto: ¿Mis sueños se harán realidad?

*Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista)