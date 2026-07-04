¿Por qué preocuparnos por el cambio climático?

Me gustaría comenzar la nota con las palabras de un científico noruego, quien expreso “Aunque redujéramos las emisiones un 100 %, algo imposible hoy en día, eso no tendría un efecto inmediato que detuviera las tendencias actuales. Pero las proyecciones de los modelos climáticos son muy claras. Si reducimos las emisiones ahora, el futuro dentro de unas décadas será muy distinto. Si no hacemos nada, será muchísimo peor que si actuamos de manera significativa hoy”, expresa Arild Sundfjord, investigador senior y Director del Programa de Océano Ártico.

Es exactamente lo mismo que vengo advirtiendo desde el año 2018 cuando dije “Se cruzó la línea, no hay retorno” con respecto al cambio climático y está de más expresar que coincido en un 100 por ciento con lo que expresa Sundfjord. Solo que el Director del Programa del Océano Ártico lo expresa desde el hemisferio norte y quien escribe la nota, lo hace desde el hemisferio sur.

Hay muchos profesionales y científicos que opinan y piensan así, pero lamentablemente no son escuchados ni se les presta la debida atención, especialmente en el ámbito político y en los medios de comunicación.

¿Llegarán a desaparecer los osos polares? Hay nuevos estudios de modelización que sugieren que algunas poblaciones desaparecerán por completo en las próximas décadas, pero las proyecciones a largo plazo son mucho más inciertas. Depende de cuánto tiempo siga habiendo hielo marino en las áreas de refugio. Se está intentando proteger una zona en el norte de Canadá y el noroeste de Groenlandia porque allí el hielo permanecerá más tiempo que en otras zonas del Ártico.

¿Qué sucede con los glaciares en Argentina? El Perito Moreno, uno de los pocos glaciares que hasta hace poco tiempo mantenía un comportamiento estable, frente al calentamiento global, está perdiendo masa a un ritmo alarmante. Tras décadas de desafiar la tendencia mundial de los glaciares en retroceso, hoy este gigante de hielo está entrando en una fase de deshielo que podría marcar el fin de su estabilidad.

El glaciar ya no regresa a su posición anterior, como sucedía en el pasado. Este fenómeno comenzó a observarse en 2022 y continuó constante en los años siguientes. El sector más afectado por este retroceso es la margen norte, la parte más alejada de las pasarelas turísticas y también la más profunda del Lago Argentino.

El Perito Moreno, parte del Patrimonio de la Humanidad desde 1981, ya no es la excepción en un paisaje glaciar que está siendo transformado por el calentamiento global. Estamos cavando la tumba de los glaciares del mundo, y el Perito Moreno es solo uno de los muchos ejemplos de lo que está por venir.

¿Qué es el cambio climático? Es la alteración a largo plazo de las temperaturas y los patrones meteorológicos de la Tierra. Está impulsado principalmente por la actividad humana, en especial por la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas), que libera gases de efecto invernadero y atrapa el calor en la atmósfera.

La mitigación implica modificaciones en las actividades cotidianas de las personas y en las actividades económicas, con el objetivo de lograr una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a fin de reducir o hacer menos severos los efectos del cambio climático.

El cambio climático está aquí y está sucediendo ahora.

Solíamos hablar de que era una problemática para el futuro, pero es muy claro que es una realidad.

Tiene grandes efectos en toda la Argentina, estamos viendo un mayor flujo de agua, un aumento de las lluvias fuera de las estaciones, problemas en el suelo y sequías extremas.

El calentamiento global exacerba mucho los fenómenos climáticos que antes ocurrían más espaciados en el tiempo y hoy son más recurrentes y extremos.

El planeta está cambiando y nos está diciendo que ya es suficiente. Deberíamos estar haciendo muchísimo más.

* Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista).