Proyecto Huemul: construyen un centro de aclimatación para avanzar en la recuperación de la especie

El Parque Nacional Lanín dio un nuevo paso en el proceso de recuperación del huemul, una de las especies más amenazadas de la Patagonia. Hoy avanza en el Centro de Aclimatación de Huemules, una infraestructura considerada fundamental para la puesta en marcha del proyecto de conservación.



En febrero de 2025 un huemul cruzó la cordillera desde Chile y se adentró en el inmenso Parque Nacional Lanín. Así se convirtió en el primer ejemplar visto en la zona después de 30 años. Fue nombrado Newenche y durante este tiempo en la zona atravesó incontables desafíos y amenazas; y en un acuerdo binacional, buscan conservar la especie.

Entre las distintas acciones que se han realizado dentro del proyecto, actualmente sucede una trascendental: la creación de un centro de aclimatación.

El centro forma parte de la estrategia de conservación que impulsa el Parque Nacional Lanín junto con la Fundación Huilo Huilo de Chile, en articulación con la Dirección Regional Patagonia Norte y la Dirección Nacional de Conservación de Parques Nacionales.

“Como Huilo Huilo va a comenzar a liberar muchos animales, buscamos que exista un recinto bien grande con características adecuadas para que ellos puedan establecerse y no tengan la necesidad de salir inmediatamente a recorrer y buscar otra poblaciones”, explicó en una oportunidad Hernán Attis Beltrán, doctor en Biología e ingeniero Forestal del Área de Ciencia y Técnica del departamento de Conservación y manejo del Parque Nacional Lanín.

Se trata de un lugar con características ideales para el desarrollo de la especie que esperan esté listo este año. El objetivo es que puedan reconocer el territorio y adaptarse a las condiciones del lugar antes de desplazarse libremente.

En este contexto, el Parque Nacional Lanín informó que esta semana finalizó la marcación y apertura de la faja perimetral del centro. Las tareas fueron realizadas por brigadistas del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de las subcentrales de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Aluminé, mediante un trabajo coordinado entre los equipos.

También señaló que esta etapa representa un importante avance para la puesta en funcionamiento del centro, que busca promover su permanencia y reducir los riesgos de una dispersión temprana hacia áreas con mayores amenazas.

En paralelo a la construcción de esta infraestructura, el Parque Nacional Lanín también avanzó con otras acciones para mejorar las condiciones del hábitat. Una de ellas fue la instalación de trampas especiales para capturar jabalíes, una especie exótica invasora que representa una amenaza para el ecosistema donde habita el huemul.

Esas trampas fueron diseñadas para capturar grupos completos de jabalíes mediante un sistema de puertas automáticas que se activan de forma remota. De esta manera, se busca reducir el impacto de estos animales sobre el ambiente y favorecer las condiciones para la recuperación del huemul.

Con este nuevo avance, el Proyecto Huemul continúa sumando etapas para concretar la puesta en funcionamiento del Centro de Aclimatación. La infraestructura será clave para recibir a los próximos ejemplares provenientes de Chile y fortalecer la recuperación de una especie emblemática de los bosques andino-patagónicos, en el marco de una estrategia conjunta entre ambos países.