Promesas sin plata y negociaciones detrás de escena

El objetivo de La Libertad Avanza nunca fue impedir la asunción de Martín Soria y de Jorge Capitanich como senadores por Río Negro y Chaco sino frenar el avance del peronismo sobre el cuestionado diploma de Lorena Villaverde.

El senador Luis Juez, que asumió la defensa de la rionegrina junto al mendocino Juan Carlos Pagotto, admitió en privado que no estaba dispuesto a votar en contra de ninguno de los dos peronistas a pesar de que alguna versión lo sindicaba como el autor de los escritos que a último momento presentó Patricia Bullrich en la Mesa de Entradas del Senado de la Nación.

“No participo de la estrategia de invalidar ni a Soria ni a Capitanich” señaló el cordobés que luego habló con diario Río Negro y sobre Villaverde aseguró que “es una situación procesal que no existe”. Además apuntó apuntó que ninguno de los tres casos es comparable con el de Edgardo Kueider, el senador expulsado tras haber sido detenido “en flagrancia” en la frontera con Paraguay con dinero no declarado.

La definición más importante del nuevo Senado será el próximo viernes en una sesión preparatoria con una composición distinta a la actual y ya con la empoderada Patricia Bullrich ocupando su banca y la jefatura de los libertarios. Su presencia y la de senadores electos como Capitanich, Soria, el gobernador saliente de Santiago del Estero Gerardo Zamora, entre otros, anticipa sesiones de alto voltaje.

Ahora bien, sobre la cuestión Villaverde el cambio de nombres puede modificar el resultado si se tiene en cuenta que en esa sesión no estará ninguno de los tres legisladores no peronistas que acompañaron el rechazo a su pliego: el salteño Juan Carlos Romero, el radical fueguino Pablo Blanco y la porteña Guadalupe Tagliaferri.

Con mano dura, como en Seguridad, fue Bullrich quien operó por detrás. Y no sólo en este caso porque la ministra saliente, que no conoce límites, se cruzó a la cámara de Diputados para saludar a los diputados radicales ‘con peluca’ que se pasaron a LLA. El trío –Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier- desarmó lo que quedaba de la Liga del Interior, bloque del que fue parte el neuquino Pablo Cervi que ahora se muda al Senado junto a Nadia Márquez.

La estrategia no es sólo parlamentaria. También hubo adoctrinamiento comunicacional. La última semana fue el turno de los equipos de prensa de los senadores. Lo llamativo de la reunión –comandada por responsables de comunicación de LLA y de la ministra- fue la advertencia hecha a todos: si bien se les indicó hablar en sus respectivos distritos sobre las cuestiones locales que no impliquen riesgo para el Gobierno nacional se les solicitó, expresamente, “cuidar a los gobernadores”.

El consejo tiene como mentor al ministro del Interior Diego Santilli que negocia apoyos al Presupuesto 2026 y a las reformas mileistas con más promesas que plata. Se lo reprocharon en el sur Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck y todos los del norte, incluso los que se sientan a acordar.

“No aparece el poncho” se quejó públicamente el salteño Gustavo Sáenz uno de los más permeables a los acuerdos pero que como el resto desempolvó promesas incumplidas. Incluso firmó en Santiago del Estero el documento que acompañaron todos los mandatarios del Norte Grande a favor de La Rioja por la deuda de Nación, en reclamo por la compensación de las cajas previsionales y, entre otros ítems, por la distribución de Aportes del Tesoro de la Nación. Las obras viales son otra queja compartida que puede tener un efecto dominó luego del triunfo judicial de Río Negro contra Vialidad Nacional en su demanda por la ruta 40.