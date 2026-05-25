Figueroa eligió Añelo para los festejos del 25 de Mayo en Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa festejó el aniversario de la Revolución de Mayo en Añelo, donde aprovechó a poner en marcha una primera sección de la circunvalación. «Neuquén es la provincia más independiente del país, a partir del trabajo de su gente», ponderó el mandatario.

Por su parte, el intendente Fernando Banderet anunció que buscará ser municipio de primera e inauguró un monumento en homenaje a los caídos en las Islas Malvinas, con un reconocimiento que se hizo en el lugar a los soldados que actuaron en defensa de la patria.

Hubo corte de cintas para más de 2.200 metros lineales de asfalto en las calles 1 y 2 pavimentadas, como parte del plan de movilidad urbana de Añelo.

Al término del acto, el gobernador se trasladó hasta la circunvalación de Añelo en construcción y destacó la importancia de la obra que vincula las rutas 7 y 17. «Cuando asumimos la gestión, la obra estaba abandonada», recordó el mandatario en el lugar, donde se habilitó ya la primera sección con asfaltado de hormigón.

La comunidad se volcó masivamente al acto del 25 de Mayo, que contó con la participación de gran parte del gabinete de ministros y de la senadora nacional por Comunidad Julieta Corroza.

Acompañaron el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, de Salud, Martín Regueiro; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi y el delegado de la Región Vaca Muerta, Milton Morales, junto con funcionarios locales y los concejales de la localidad.

Los discursos patrios

Durante la celebración, las autoridades resaltaron el rol estratégico de la ciudad para el país e inauguraron obras. El gobernador ponderó los avances en materia de infraestructura en Añelo y su importancia para la provincia. «Esta independencia económica también nos da autodeterminación energética, nos da una nueva forma de soberanía», sostuvo cuando habló de la provincia «más independiente del país».

La senadora de Comunidad, Julieta Corroza y el gabinete provincial fueron parte de la comitiva que acompañó los festejos del 25 de mayo en Añelo (X)

Valoró el esfuerzo de la comunidad y recordó que «que cada vez que se enciende la luz o un hogar se calefacciona» en la Argentina, «existe el trabajo de los habitantes de Añelo».

Enfatizó que “la soberanía, la autodeterminación y ahora la seguridad energética la brinda una provincia humilde de Patagonia que está dispuesta a trabajar solidariamente con el país, pero que quiere conservar su identidad, la que no debemos perder nunca”.

Por su parte, Banderet anunció que presentará un anteproyecto de ley en la Legislatura para la recategorización de Añelo como municipio de primera. Sostuvo que la localidad cumple con todos los requisitos que establece la ley «por crecimiento poblacional, desarrollo económico, infraestructura, capacidad administrativa y por el rol estratégico que hoy ocupa en la provincia y en la Argentina», enumeró.

El intendente sostuvo que Añelo es «un gran faro energético del país» debido al desarrollo de Vaca Muerta, que motorizará el desarrollo de la producción y las oportunidades.

Primer parte de la circunvalación de Añelo

«Esta obra permitirá desviar el tránsito pesado del ejido urbano, ordenar la circulación y mejorar los tiempos de traslado para miles de trabajadores que transitan a diario por un corredor estratégico de Vaca Muerta», posteó el gobernador Figueroa en sus redes sociales, con una imagen de la caminata con su gabinete por el pavimento nuevo de la circunvalación.

Destacó que la provincia no construye una ruta de hormigón hace 35 años y «hoy lo estamos haciendo no solo en Añelo, sino también en otros puntos donde el clima extremo es un desafío para la infraestructura», dijo.

Recordó que la circunvalación estaba abandonada cuando asumió y que fue necesario renegociar el contrato. «Pasamos de una sola vía, a dos carriles por mano», además de cambiar al pavimento flexible por el de hormigón «garantizando una vida útil superior a los 30 años», enfatizó.