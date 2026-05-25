Primero Neuquén con candidatos propios: Mariano Gaido dio un adelanto de la estrategia para 2027

Con el calendario electoral en el horizonte, el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido, dio un adelanto este lunes de la estrategia de Primero Neuquén, el partido que conduce desde el inicio de su segunda gestión, y aseguró que podría presentar candidatos propios en algunos municipios en 2027, aunque respaldando el proyecto provincial de Rolando Figueroa.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el jefe comunal fue consultado por el armado del espacio y confirmó que la intención es presentar postulantes propios, no solo para las intendencias, sino también para la Legislatura.

«Sí, por supuesto. De todos modos es algo que iremos conversando para ver cuál es la mejor alternativa en cada región y lo iremos decidiendo juntos con el gobernador», respondió cuando se le preguntó por la posibilidad de impulsar candidaturas el año que viene.

Primero Neuquén rumbo al 2027: el acompañamiento a Rolando Figueroa

Gaido reiteró que partido «está acompañando muy fuertemente a Rolando (Figueroa)» y consideró que la provincia, así como también el municipio, «son un ejemplo de transformación para el resto del país«.

En ese contexto, valoró el impulso de Primero Neuquén y afirmó que «va a apuntalar» un proyecto local como el que lidera Figueroa. «Creemos que está haciendo un trabajo muy importante en la provincia y merece un segundo mandato, por lo que la decisión es acompañar».

Gaido adelantó que acompañará al gobernador Rolando Figueroa en caso de buscar un segundo mandato. Foto: Florencia Salto.

El intendente, quien no incluyó en su comentario al Movimiento Popular Neuquino (MPN), también adelantó que trabajará «personalmente» para definir la estructura política en la ciudad, donde ya no podrá competir por un periodo más.

Al ser consultado por el lugar que podría ocupar, dijo que estará «donde el equipo me necesite, acompañando la continuidad de esta gestión que ha transformado a la ciudad«.

Sostuvo que Primero Neuquén «está más allá de los partidos políticos», porque «no tiene límites» y pone en primer lugar a «los proyectos» más que a la tradición partidaria de las personas.

Las diferencias con el modelo de Javier Milei

En línea con el discurso que protagonizó por el 25 de Mayo, el intendente también marcó diferencias con el modelo de gestión que implementó a nivel nacional Javier Milei.

«Hay una diferencia absoluta entre los modelos y hoy Neuquén es un ejemplo para el país, porque tiene las cuentas ordenadas, pero con obras esenciales en todos los barrios de la ciudad», dijo.

Fue enfático con la inversión para infraestructura y remarcó que la capital neuquina «termina las obras que empieza, incluso en tiempo récord».

«En Río Negro, por ejemplo, todos sabemos que hay una ruta nacional que lleva 25 años y todavía no se terminó», agregó, en referencia al proyecto de ampliación de la Ruta Nacional 22 que aún luce incompleto en el Alto Valle.

Si bien aclaró que desde el municipio «estamos de acuerdo absolutamente con lo que se plantea a nivel nacional y hoy está de moda de tener las cuentas ordenadas», sostuvo que «tenemos una diferencia importante y es que estamos llevando un plan de obras histórico«.