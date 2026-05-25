Hallaron cocaína y ketamina en el Penal 1 de Viedma tras un operativo activado por un interno hospitalizado

Un operativo realizado por el Servicio Penitenciario Provincial en el Establecimiento de Ejecución Penal 1 de Viedma permitió secuestrar cocaína y casi 36 gramos de ketamina ocultos por internos. La intervención comenzó luego de que un detenido informara que había ingerido un envoltorio con estupefacientes, situación que derivó en un procedimiento bajo custodia médica y una posterior requisa dentro de la unidad carcelaria.

El caso quedó bajo intervención de la Justicia Federal, mientras avanzan las pericias sobre las sustancias secuestradas y la investigación para determinar cómo ingresaron los estupefacientes al penal.

Un aviso que activó el operativo

La situación se inició durante la noche del sábado, cuando un interno alertó al personal penitenciario que había ingerido un envoltorio con droga. Ante el riesgo sanitario que implica este tipo de maniobras, los agentes activaron el protocolo correspondiente y ordenaron su traslado al hospital Artémides Zatti para una evaluación médica.

Desde ese momento, efectivos del Servicio Penitenciario mantuvieron custodia permanente sobre el detenido mientras permanecía internado. Según se informó oficialmente, el seguimiento fue clave para detectar el elemento oculto.

Cerca de las 11 del domingo, el interno pidió utilizar el baño del hospital y, al realizar sus necesidades fisiológicas, expulsó un envoltorio sospechoso entre materia fecal. El personal penitenciario advirtió la situación y preservó inmediatamente la evidencia.

“El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y resguardo de prueba”, indicaron fuentes vinculadas al operativo. Luego se dio intervención a la Fiscalía Federal competente.

Hallazgo de ketamina dentro de la cárcel

Mientras se desarrollaban las actuaciones en el hospital, personal penitenciario llevó adelante una requisa dentro del Penal 1. Durante esa inspección fueron encontrados otros envoltorios que contenían 35,9 gramos de ketamina.

El hallazgo reforzó las sospechas sobre posibles maniobras de ingreso y circulación de droga dentro del establecimiento penitenciario. Además de la ketamina, también se secuestró cocaína, aunque oficialmente no se precisó la cantidad hallada.

Fuentes ligadas a la investigación señalaron que ahora se realizarán distintas pericias sobre las sustancias incautadas y se intentará establecer el destino que tenían los estupefacientes dentro de la unidad carcelaria.

Investigación federal en marcha

Tras los secuestros, toda la actuación quedó a disposición de la Justicia Federal, que continuará con las medidas investigativas para determinar responsabilidades y reconstruir la maniobra detectada por el personal penitenciario.

Desde el Servicio Penitenciario Provincial remarcaron que el operativo permitió asegurar las sustancias sin incidentes y destacaron la rápida intervención de los agentes ante la situación planteada por el interno.