Cuándo se hace el juicio a Comarsa por el basurero petrolero de Neuquén

El traslado de residuos contaminantes continúa a la par del avance urbanístico en el D6 (foto Oscar Livera)

El juicio por contaminación y fraude por los residuos peligrosos que fueron depositados sin control a la vera de la autovía norte de Neuquén se prevé para el segundo semestre del año, luego de que se fijara la fecha para la audiencia del control de acusación ni bien finalice la feria judicial de julio.

Se establecieron varios días para el control de la acusación contra el dueño y los dos gerentes que están imputados por contaminación y fraude. Las querellas y la fiscalía de delitos ambientales presentaron las pruebas y solicitaron el inicio del juicio.

Hasta el 19 de junio los defensores tienen tiempo de presentar las pruebas de parte.

Los residuos peligrosos fueron depositados sobre terrenos municipales que no estaban habilitados para ello (foto Oscar Livera)

Mientras se cumple el plazo, las defensas hicieron dos presentaciones en busca de evitar el juicio: un planteo de probation (suspensión del juicio a cambio de aportes económicos y de normas de buena conducta) que tuvo un primer fallo a favor en marzo y luego fue revertido en abril por el tribunal de impugnación tras la apelación de la fiscalía y los querellantes.

Y en este mes, los defensores presentaron un pedido de nulidad de todo lo actuado, que fue rechazado en los primeros días de mayo.

La audiencia del control de acusación se fijó para el 27, 28, 29 y 30 de julio.

El fiscal Maximiliano Breide Obeid adelantó en la requisitoria, que quiere la intervención de jurados populares en el juicio por la contaminación y fraude. El planteo fue respaldado tanto por la APDH Neuquén como la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina, que son los querellantes de la causa.

Los abogados Mario Rodríguez Gómez y Marcelo Muñoz representan al dueño de Comarsa y a uno de los gerentes operativos de la tratadora de residuos de petróleo.

El abogado Javier Pino Muñoz lleva la defensa del tercer imputado, que estuvo hasta el 2021 en la gerencia de Comarsa, pero que según la fiscalía, fue el tiempo de mayor ingreso de material contaminante y quien justificó ante las empresas y los organismos de control, que el material se estaba saneando cuando solo se acopiaba para cobrar.

Los nombres de los acusados no se mencionan por determinación de uno de los jueces que intervino en el proceso de investigación de la causa.

La montaña de residuos peligrosos se redujo con los traslados del material peligroso a Añelo (foto Oscar Livera)

Ni la provincia ni la municipalidad, que resultó perjudicada por a ocupación ilegal de los terrenos previstos para desarrollar el Distrito 6, son parte de la causa. Medio Ambiente de provincia reanudó el control del traslado del material peligroso a Añelo, que se lleva a cabo con incumplimientos y multas por parte de la firma.

El traslado de los residuos no es lo que busca la causa penal, aunque sí es parte de la prueba de y de los delitos imputados. Los querellantes lograron obtener más y mejor información desde que un juez requiriera a la firma acusada y a Medio Ambiente de la provincia una mayor información sobre las condiciones de la montaña de residuos de petróleo originados los pozos de Vaca Muerta

Ocupar y contaminar para cobrar

La calle Soldi o su proyección en los terrenos del Distrito 6 por donde se iban a tender los nexos de servicios para más de 1.000 lotes proyectados en el lugar, quedó adentro del cerramiento que hizo la empresa cuando desde la justicia se la obligó a cercar la montaña que avanzaba con contaminantes hacia la meseta.

La fiscalía sostuvo que, para cobrar, Comarsa siguió recibiendo tierra y barros con petróleo traídos de los pozos petroleros de Vaca Muerta a sabiendas de que no les iba a dar tratamiento.

Dijo que esa maniobra le permitió lucrar a costa de ir avanzando ilegalmente sobre los terrenos municipales que no habían sido cedidos. La fiscalía los acusó de contaminar suelos para almacenar más residuo, porque el acopio se hizo sin impermeabilización ni el tratamiento previsto a la vera de la autovía norte.

La acusación sostuvo que los que se beneficiaron económicamente con la maniobra, avanzaron con los contaminantes hasta llegar a ocupar más de 17 hectáreas.