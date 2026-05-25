Balacera en Roca: hallaron armas, droga y una moto robada tras un allanamiento en barrio Nuevo

Disparos en barrio Nuevo de Roca: secuestran armas, marihuana y una moto con pedido de captura.

Un operativo realizado por la Policía de Río Negro permitió secuestrar armas de fuego, droga y una moto robada durante un allanamiento vinculado a una balacera registrada en la zona norte de Roca. El procedimiento se concretó pocas horas después de los disparos denunciados por vecinos de barrio Nuevo.

La investigación comenzó tras detonaciones escuchadas durante la madrugada. A partir de testimonios y tareas investigativas, la Fiscalía ordenó allanamientos de urgencia y comisionó a personal de la Brigada de Investigaciones para avanzar sobre los sospechosos.

Un allanamiento con múltiples secuestros

El procedimiento principal se realizó cerca de las 9 en una vivienda del barrio. Según trascendió, el hallazgo sorprendió incluso a los investigadores por la cantidad de elementos secuestrados en el lugar.

Durante la requisa, los efectivos encontraron una tumbera, un revólver calibre 22 y otro calibre 32 largo. Además, secuestraron municiones de distintos tipos y calibres, entre ellas cartuchos 9 milímetros, proyectiles calibre 22, municiones calibre 32 y cartuchos de escopeta.

En el inmueble también hallaron un aire comprimido y una moto Motomel 150cc que registraba pedido de secuestro por una causa de robo denunciada semanas atrás en jurisdicción del Destacamento 178°.

Droga y pericias en la vivienda

En el operativo intervino personal de Criminalística y Toxicomanía, ya que durante el allanamiento también fueron encontrados más de 150 gramos de marihuana.

La presencia de distintos elementos obligó a preservar sectores de la vivienda mientras se realizaban pericias y tareas de levantamiento de evidencia. Fuentes vinculadas al procedimiento señalaron que ahora se analizarán las armas secuestradas para determinar si fueron utilizadas en el ataque armado denunciado durante la madrugada.

Del operativo también participó personal del COER, que reforzó la seguridad durante las diligencias realizadas en el barrio.

La investigación continúa bajo supervisión de la Fiscalía, mientras la Policía de Río Negro avanza con el análisis de las armas, municiones y demás elementos secuestrados.