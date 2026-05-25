María Emilia Soria marchó a caballo en el aniversario de Allen como lo hizo su padre Carlos hace 16 años

La intendenta de Roca fue invitada por la agrupación "Los Amigos".

La intendenta de Roca y candidata a gobernadora por el peronismo, María Emilia Soria, marchó esta tarde sorpresivamente en el desfile del aniversario de Allen como lo hizo su padre Carlos hace 16 años, un año antes de la campaña a la gobernación de Río Negro.

La jefa comunal ya había participado en la mañana de este lunes en las actividades por el 25 de mayo que se realizaron en el predio municipal de Roca de la Isla 32, también con vestimenta típica y a caballo.

Sorpresa en el desfile de Allen

En medio del desfile y sorpresivamente el locutor anunció a «María Emilia Soria, la intendenta de Roca», que en su caballo participaba de los actos por los 116 años de la ciudad vecina.

La jefa comunal tomó parte del desfile tras una invitación de la Agrupación Gaucha «Los Amigos», que también le prestó un caballo.

En el palco estaba el intendente local, Marcelo Román, identificado con La Libertad Avanza tras llegar a la intendencia dentro del «gran acuerdo rionegrino» que lideró Juntos Somos Río Negro en las elecciones de 2023.

Para quienes siguieron la carrera de Carlos Soria padre hacia la gobernación la imagen de la intendenta de Roca no les fue ajena. En aquel momento el entonces intendente de Roca desfiló, en su caballo «El Pintado», ante el entonces jefe comunal allense, Graciano Bracalente. Soria padre ganó luego las elecciones de 2011.

Carlos Soria en Allen, en mayo de 2010.

María Emilia ratificó hace poco más de dos semanas que irá por la gobernación de Río Negro, en una entrevista con Diario RÍO NEGRO.

Es la segunda candidata confirmada a la gobernación luego que Aníbal Tortoriello aseguró al ganar la elección a diputado en octubre el año pasado, que su principal objetivo era ser gobernador.