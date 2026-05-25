Investigan un violento ataque en Cipolletti: buscan al sospechoso de un presunto intento de abuso

La investigación incluye análisis de cámaras de seguridad y distintas medidas periciales coordinadas por la fiscalía.

La Fiscalía de turno de Cipolletti investiga un episodio de violencia con presuntas intenciones de abuso sexual denunciado por una mujer, ocurrido durante la noche del fin de semana en la vía pública. Tras la denuncia, el Ministerio Público Fiscal activó distintas medidas investigativas junto a personal policial y la Brigada de Investigaciones para intentar identificar y localizar al presunto agresor.

Cámaras, testimonios y pericias

De acuerdo con la información oficial, los investigadores trabajan sobre el relato aportado por la víctima y avanzan con la recolección de testimonios y el relevamiento de registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona.

Además, continúan las entrevistas y distintas tareas periciales orientadas a reconstruir lo sucedido y establecer las circunstancias del hecho.

Desde la fiscalía indicaron que “se han puesto a disposición todos los recursos necesarios” para avanzar con la investigación y esclarecer el episodio denunciado.

Intervención de la Oficina de Atención a la Víctima

En paralelo, durante la jornada también se dispuso la intervención de profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), en función del estado de la mujer que realizó la denuncia.

La causa permanece en etapa investigativa y, hasta el momento, no se informó sobre personas demoradas o detenidas vinculadas al caso.