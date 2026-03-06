¿Qué hacemos los varones el 8M?

Por Federico Sacchi (*), especial para «Río Negro»

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. No es una fecha romántica ni

un gesto simbólico vacío. Es una jornada de memoria, lucha y organización política que busca

visibilizar las desigualdades estructurales que todavía atraviesan la vida de millones de

mujeres.

Con el paso del tiempo, y especialmente en los últimos años, empezó a aparecer una pregunta

cada vez más frecuente entre los varones:

¿qué hacemos nosotros el 8M?

Foto: Andrés Maripe



La pregunta es relevante porque durante mucho tiempo los hombres ocupamos dos posiciones

frente a estas discusiones: el silencio o la negación. En muchos casos, la reacción más habitual

fue defendernos con una frase conocida: “no todos los hombres somos iguales”.

Y es cierto. Pero también es cierto que el problema no se resuelve en la excepción individual.

La violencia de género, la desigualdad salarial, la distribución injusta de las tareas de cuidado o

los distintos tipos de violencia cotidiana no son hechos aislados. Son expresiones de un

sistema cultural más amplio que durante siglos organizó las relaciones entre hombres y

mujeres desde una lógica de poder.

Foto archivo «Río Negro»



Los datos ayudan a dimensionar esa realidad. En 2025, al menos 3.828 mujeres fueron

asesinadas por razones de género en América Latina y el Caribe, y la mayoría de esos

crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas.

Detrás de cada cifra hay historias de control, celos, posesión y violencia que no aparecen de un

día para el otro. Son la manifestación más extrema de un modelo cultural que durante mucho

tiempo enseñó a los varones que ser hombre implicaba ejercer autoridad, dominio o control.

Por eso, más que preguntarnos si somos o no parte del problema, la discusión actual invita a

pensar algo más profundo:

qué tipo de hombres queremos ser en una sociedad que está cambiando.



La masculinidad es una construcción social



Durante mucho tiempo se pensó que la masculinidad era algo natural, casi biológico. Sin

embargo, distintas investigaciones en el campo de los estudios de género mostraron que ser

varón también es un proceso cultural, lleno de expectativas, mandatos y aprendizajes.

La socióloga australiana Raewyn Connell desarrolló el concepto de masculinidad hegemónica

para explicar cómo ciertas formas de ser hombre se vuelven dominantes dentro de una

sociedad. Ese modelo suele estar asociado a valores como la fuerza, la autoridad, la

competitividad, el control emocional y la idea de superioridad sobre lo femenino.

Foto: Pablo Leguizamon

Entender los procesos, fundamental



Por su parte, el sociólogo francés Pierre Bourdieu explicó cómo muchas formas de dominación

masculina se sostienen no solo por la fuerza, sino también por mecanismos simbólicos que

naturalizan esas desigualdades y las vuelven casi invisibles.

En América Latina, la antropóloga Rita Segato aportó una mirada clave al señalar que muchas

violencias contra las mujeres funcionan como mensajes de poder entre varones, donde el

cuerpo de las mujeres aparece como territorio de demostración de autoridad.

Entender estos procesos no busca culpabilizar individualmente a cada hombre. Lo que busca

es visibilizar un sistema cultural que aprendimos, reproducimos y que también podemos

transformar.

Y ahí aparece una oportunidad.

Porque si la masculinidad es una construcción social, también puede cambiar.

El 8M como punto de partida

El 8 de marzo no es un día para que los varones ocupen el centro de la escena ni para explicar

el feminismo. El protagonismo de esta jornada pertenece a las mujeres y a las luchas que

impulsaron durante décadas.

Pero eso no significa que los varones deban quedar al margen de cualquier reflexión.

Por el contrario: el 8M puede ser un momento para mirarnos críticamente y empezar a

modificar prácticas cotidianas que sostienen la desigualdad.

Foto: Matías Subat



Ocho acciones concretas para empezar



La transformación cultural no ocurre solamente en los grandes debates públicos. Muchas veces

comienza en pequeños gestos cotidianos.